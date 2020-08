Hospitalitzades 16 persones a Sevilla per una infecció que podria estar transmesa per mosquits

Una infecció vírica diferent del SARS-CoV-2 ha afectat la província de Sevilla i 16 persones estan hospitalitzades, tal com ha publicat aquest dimecres El Mundo . Els afectats han desenvolupat una meningoencefalitis i el Servei Andalús de Salut està investigant les causes de les infeccions.Una de les hipòtesis és que es tracti de casos de febre del Nil Occidental, una infecció associada a les picades de mosquits, segons ha avançat el diari ABC de Sevilla . El vector principal d'aquesta malaltia emergent és l'espècie de mosquit Culex pipiens, tot i que també poden actuar com a trasmissors mosquits del gènero Aedes, com l'Aedes japonicus, que s'ha detectat a la zona.Cinc de les setze persones que han requerit hospitalització han hagut de ser ingressades en unitats de cures intensives (UCI) per una meningoencefalitis greu. La Junta d'Andalusia ha activat un protocol amb la finalitat de controlar la malaltia, que no es transmet entre persones, i evitar així una major propagació."S'han pres totes les mostres necessàries i s'han enviat al laboratori de referència, sent de moment quatre negatives per a les principals bactèries i virus, així com per a PCR de febre del Nil, Toscana i virus de la corimeningitis linfocitària, amb IgM per a virus de febre del Nil també begativa", ha assenyalat la Junta d'Andalusia en un comunicat."S'està a l'espera de conèixer el resultat de les restants". A més, "s'han realitzat enquestes epidemiològiques orientades a detectar algun vincle comú i s'ha informat als ajuntaments on es concentren aquests casos", ha afegit.L'Ajuntament de Coria del Río ha emès un comunicat a través de les seves xarxes socials en què informa que s'està investigant l'origen etiològic de les infeccions. "Davant dels dubtes sobre l'origen i la transmissió, recomanem l'ús de repel·lent d'insectes i evitar el passeig per zones humides, com a mesura de prevenció si finalment es confirma el seu origen en una espècie de mosquit".

