VÍDEO La nova vida en llibertat de dues balenes beluga a Islàndia

La història de Little White i Little Grey ha emocionat la xarxa. Són dues balenes beluges, de 13 anys, que fins aquest agost vivien en captivitat en un aquàrium de Xangai. I sí, vivien en captivitat, en passat. Ja no. Totes dues han estat alliberades en un nou refugi de cetacis a la badia de Klettsvik, a tocar de les illes Westman, al sud de la costa d'Islàndia.Viuran en llibertat, però De moment s'hi estan aclimatant. Ara estan en una piscina, on s'hi passaran un temps. Aquí se les analitza de prop per comprovar que poden nedar i sobreviure a les condicions del mar.Sea Life Trust coordina aquest espai, un dels més grans i preparats per a la protecció de balenes i dofins que han viscut durant anys en captiveri. Després d'arribar a aquest entorn natural, els responsables del programa han anunciat que l'operació de trasllat dels dos cetacis va anar tal com estava previst: un èxit.

