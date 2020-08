Familiars de víctimes de Covid-19 exigeixen una auditoria urgent sobre la gestió de la pandèmia

La Plataforma d'Afectats pel Coronavirus, formada per familiars de víctimes de covid-19, ha reclamat aquest dimecres una auditoria "urgent" de la gestió que s'ha fet de la pandèmia a l'Estat espanyol. "Arribarem tard altra vegada a estar preparats i a preveure el que pot passar si hi ha una altra pandèmia", ha alertat en roda de premsa Ángel Juárez, un dels portaveus de l'entitat.La plataforma ha demanat a les gestores de les residències d'avis, especialment les de grans fons d'inversió, que col·laborin per aclarir què ha fallat i participin a la taula de diàleg que està impulsant amb les autoritats estatals. "El que no pot ser és que hagin anat recollint dividends i ara se'n vagin amb una mà a la galta", ha criticat. Així mateix, ha emplaçat la Generalitat a ser-hi perquè Catalunya té competències en gestió de residències i és "un dels focus més afectats de mort".Juárez ha avançat que ja s'han presentat un miler de demandes judicials per les morts en llars d'avis arreu de l'Estat i ha augurat un "riu de litigis" un cop es calmi la situació sanitària en els propers mesos i els familiars comencin a conèixer el detall de com han conviscut els seus avis amb el virus.

