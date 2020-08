Vergés defensa els cribratges massius per aconseguir doblegar la corba a Catalunya

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha celebrat l'estabilització de la pandèmia després que hagin baixat de nou el número de contagis diaris, i ha defensat la importància de fer cribratges massius per arribar a "doblegar la corba". "No només ens serveix estabilitzar l'epidèmia, sinó que hem de tenir capacitat de reduir", ha remarcat la consellera, apuntant que la mobilitat actual de la gent en ple mes d'agost fa que el control de la malaltia sigui "de molt difícil gestió". Vergés ha destacat exemple de Santa Coloma, on s'estan fent PCR massius i la taxa de reproducció ha passat d'1,24 a 0,85 en una setmana. La consellera ha confirmat que els propers cribratges generals es faran al barri de Torre Baró i la zona de Besòs de Barcelona.En una visita al cribratge massiu del CAP Llatí de Santa Coloma de Gramenet, Vergés ha demanat no centrar l'atenció en la situació diària de la pandèmia, sinó en l'evolució que està mostrant la malaltia. "Cal actuar quan abans millor, ser proactius, baixar les taxes de reproducció amb l'objectiu de baixar la incidència, acabar doblegant corbes i anar cap a una tendència decreixent", ha subratllat, defensant l'eficàcia dels PCR massius fets al Vallès, Vilafranca i Santa Coloma.En aquest sentit, ha destacat que els cribratges generals de les últimes setmanes estan permetent recollir nombroses dades de casos positius de covid-19 asimptomàtics "que difícilment es podrien privar si no es resseguissin les cadenes de transmissió". "És una carrera de fons que preveiem mantenir moltes setmanes", ha afegit la consellera.En el cas dels dispositius desplegats als barris Llatí i Fondo de Santa Coloma de Gramenet, des de dilluns a la tarda i fins aquest dimecres a primera hora s'havien fet 1.500 PCR amb una incidència de positius de l'1,5%. La crida es focalitza en uns carrers concrets on Salut havia constatat diferents brots de covid-19 i es demana a prop de 15.000 veïns que s'acostin a fer-se la prova -4.900 a Llatí i 8.000 a Fondo-. La previsió del Departament és que al llarg d'aquesta setmana es practiquin, en total, aproximadament 4.500 PCR.Pel que fa a l'evolució de la taxa de contagi en aquesta ciutat, Vergés ha celebrat que ha passat de l'1,24 la setmana passada a ser de 0,85 actualment. "Estem girant tendències, però el nombre de casos continua sent alt i el risc de rebrot és alt", ha assegurat la consellera, assenyalant de nou el cribratge massiu com a estratègia per abaixar la incidència de la covid.Al seu torn, l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlón, ha fet una crida a la població a mantenir les mesures de prevenció encara que els veïns obtinguin un resultat negatiu a la PCR que es facin aquests dies. "Si fem les proves però després la gent no segueix les normes sanitàries per evitar la propagació, malament rai", ha apuntat l'alcaldessa, que ha remarcat que la PCR ofereix "una foto fixa que pot canviar si no s'activen els mecanismes de prevenció".D'altra banda, la consellera de Salut ha confirmat des de Santa Coloma que els propers dies el Departament desplegarà cribatges massius a Barcelona. Aquest cap de setmana –previsiblement dissabte- començarà a fer PCR a veïns del barri de Torre Baró, al districte de Nou Barris, mentre que la setmana vinent se centraran en alguns punts de la zona de Besòs.Vergés no ha donat més detalls de cap dels dos operatius i s'ha limitat a dir que cadascun dels cribratges massius "s'adapten a la idiosincràsia de la malaltia a cada municipi". Segons la consellera, s'estan celebrant les últimes reunions per definir exactament com seran aquestes proves generalitzades i concretar quin perfil de població és el que hauria d'acudir-hi.D'altra banda, la consellera i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, han puntualitzat que aquesta setmana també s'han començat a fer proves PCR de forma àmplia a Mollet del Vallès. En aquest cas, però, el Departament ha matisat que es tracta de testos adreçats a persones que han mantingut un contacte directe amb un positiu, a les quals se les cita directament per fer la prova. Salut ha insistit en diferenciar aquest dispositiu dels altres cribratges fets al Vallès, Vilafranca i Santa Coloma.En el tercer dia de proves al CAP Llatí de Santa Coloma de Gramenet, els veïns que acudien a sotmetre's a una PCR han expressat a l'ACN una certa "por" i "neguit" davant la propagació de la covid-19 al seu barri. "Aquí vivim molta gent i hi ha gent que no respecta les normes de seguretat", ha explicat la Patricia, una jove de 26 anys que ha assegurat que se sent "inquieta en no saber on pot haver un focus de la malaltia".Una sensació similar a la que ha expressat la Conchi, que feia la mateixa cua i ha dit que sent "por" quan va a lloc públics. "Jo visc sola i no m'apropo a ningú, però quan vaig al supermercat penso que em puc contagiar", ha apuntat, lamentant que hi ha veïns que no utilitzen la mascareta.En canvi, en Cristóbal, de 69 anys, ha assegurat que ell "sempre" la du posada i ha assegurat que ell no coneix cap veí del barri que hagi donat positiu de covid-19. Amb tot, ha dit que s'ha fet la prova per quedar-se "més tranquil".Al seu torn, la Juana i l'Esther, mare i filla, han destacat que viuen amb una persona que ha estat operada recentment per una malaltia greu i han reconegut que els "preocupa" no saber si poden ser portadores de la covid-19. "No és només la por a infectar-nos, sinó a posar a algú en una situació complicada", han afegit.

