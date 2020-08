Un medicament pel mareig és l'esperança per salvar els pulmons del coronavirus

Un medicament per a combatre el mareig i el vertigen pot ser la solució per minimitzar els danys pulmonars que provoca el coronavirus. L'Hospital General de Westchester de Miami, als Estats Units, utilitzarà el fàrmac Ifenprodil (NP-120) per a "reduir l'ingrés hospitalari, minimitzar la probabilitat de casos greus i mortals, a més de protegir els pulmons de les conseqüències de la Covid-19".Aquest fàrmac va ser identificat aquest any per la Universitat de Texas a Dallas (UT Dallas) com un dels possibles tractaments eficaços contra el coronavirus, amb probabilitats fins i tot de "revertir la malaltia". Així ho ha explicat Cristopher Moreau, director general d'Algernon Pharmaceuticals, l'empresa que produeix el medicament."Tenim l'esperança que a partir de les investigacions de la Universitat de Miami, podem arribar a veure una reducció significativa en la taxa de mortalitat, el temps d'ingrés a l'hospital i una reducció del dany pulmonar causat per la infecció", assegurava Moreau a l'agència EFE. Ell mateix ha assegurat que aquest medicament es va utilitzar contra la grip més mortal del món: la grip aviar, que provocava un 55% de mortalitat entre els contagiats a nivell mundial.La mateixa companyia assenyala que el fàrmac va ser creat per l'empresa Sanofi als anys 70 però ells en produiran les majors quantitats després d'haver realitzat diverses proves. "Com que NP-120 (Ifenprodil) ja està aprovat amb un historial de seguretat establert, Algernon té la intenció de traslladar el fàrmac directament a un assaig humà en fase II", expliquen en un comunicat.

