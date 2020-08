Els lletrats tanquen files per carta amb el secretari general del Parlament

Els lletrats del Parlament han traslladat aquest dimecres una carta a la Mesa de la cambra en què expressen el seu suport al secretari general del Parlament, Xavier Muro, després que hagi estat assenyalat per haver omès part de les resolucions aprovades divendres al ple sobre la monarquia a l'hora de publicar-les al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).Muro va esgrimir en una nota al final del BOPC de dilluns que les parts suprimides contravenien sentències del Tribunal Constitucional (TC) i que tenia l'obligació d'impedir que es publiquessin, ja que havia estat requerit directament pel TC. Això va provocar l'enuig de JxCat i del president de la Generalitat, Quim Torra, que en van exigir el cessament La junta de lletrats assegura que Muro ha actuat "amb total independència i professionalitat" i ha recordat que té l'ordre de "no realitzar actes jurídics o materials" que contradiguin el TC. La missiva, a la qual ha tingut accés l'ACN subratlla que els serveis jurídics del Parlament estan integrats per funcionaris públics independents "amb objectivitat en l'exercici de les seves funcions" i que han d'ajustar-se a la legalitat i a les resolucions judicials.A banda del mateix Muro, firmen la carta el lletrat major del Parlament, Joan Ridao, i els lletrats Ferran Domínguez, Clara Marsan, Miquel Lluís Palomares, Antoni Bayona, Esther Andreu, Mercè Arderiu i Anna Casas.

