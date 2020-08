Un informe de Societat Civil Catalana conclou que la Generalitat «margina» el castellà

Societat Civil Catalana ha presentat aquest dimecres un informe sobre la convivència lingüística a Catalunya del qual en conclou que hi ha "desigualtat de tracte" per part de la Generalitat cap als castellanoparlants i que "es margina la cultura en espanyol". En canvi, considera que l'administració estatal és "pràcticament bilingüe" i fa "un esforç important" per comunicar en català tot i que aquesta llengua no és oficial arreu.Tot i que admet que el català té menys parlants que el castellà, rebutja que es trobi en perill i recorda que és llengua cooficial a Catalunya. A més, insta el govern espanyol a "valorar la utilitat i riquesa de la llengua comuna" i a "combatre" el discurs que situa la resta d'idiomes de l'Estat en perill. Podeu llegir l'informe complet en aquest enllaç. L'entitat reivindica "la normalització immediata de l'espanyol en la vida institucional i en l'espai públic català" i demana que la Generalitat apliqui unes polítiques com les de la immersió lingüística. "Ha arribat el moment d'una 'segona onada normalitzant' que fa que les institucions normals i valuoses per a la gran majoria dels catalans", finalitzen en el comunicat.

