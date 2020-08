Agredeix la seva àvia i es tanca al lavabo per empassar-se un pot de pastilles

La policia espanyola ha detingut a València un home de 33 anys per presumptament pegar un cop de puny a la seva àvia i colpejar-la amb un cable, tot i que tenia en vigor una prohibició d'acostar-s'hi.L'agressor va aprofitar el moment de buscar la seva documentació per tancar-se al bany i empassar-se un pot de pastilles. Cap a les 8.45 hores, el 091 va rebre l'avís que una àvia tenia problemes amb el seu nét en un habitatge de districte de Trànsits. Els veïns havien sentit crits i l'anciana temia per la seva integritat davant l'estat agressiu del jove.La víctima va lliurar les claus per una finestra de les escales perquè tenia por de sortir de l'habitació. Un cop dins, els policies van descobrir que aquesta matinada havia tingut una altra discussió amb el seu nét a la que li hauria clavat un cop de puny a l'esquena i diversos cops amb un cable, ja que l'anciana presentava cardenals i vermellors.Mentrestant, l'agressor estava dormint al sofà. En demanar-li la documentació, va aprofitar per tancar-se al bany, impedint l'entrada als agents i amenaçant de clavar-se una xeringa i prendre un pot de pastilles.Una altra patrulla va aconseguir obrir la porta i va trobar al sospitós amb un pot de pastilles buit a la mà. Va assegurar que acabava d'empassar-se 30 pastilles, de manera que la Policia va demanar assistència sanitària i va ser traslladat a un hospital d'una localitat valenciana.Al jove li constava en vigor una ordre de recerca per trencar una condemna, ja que tenia prohibit aproximar-se a la seva àvia. Finalment va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar i trencament de mesura cautelar. El detingut, d'origen espanyol i amb nombrosos antecedents policials, ja ha passat a disposició judicial.

