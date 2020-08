L'alcaldessa de Sabadell guarda silenci sobre l'afer dels superàvits municipals de l'Estat

Silenci. Això és el que impera a l'Ajuntament de Sabadell sobre tot l'afer de l'acord del govern espanyol amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per gestionar els romanents dels ens locals. L'alcaldessa, Marta Farrés, no es posiciona ni ofereix declaracions al respecte. El 2019 el consistori va tancar amb un romanent de 45 milions i amb un superàvit declarat de 14 milions el mateix any.Un mutisme a l'alcaldia que només ha trencat, en part, per la líder de Podem, Marta Morell, que fa auna valoració com a portaveu de la formació morada. Morell troba "insuficient" el pacte entre FEMP i Estat i apunta que "caldrà seguir millorant-lo al Congrés durant el tràmit parlamentari" al setembre. Apunta, doncs, a la manca de suports que ja va augurar dimarts l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau. El PP tampoc semba disposat a donar suport al mecanisme acordat per Sánchez i el municipalisme espanyol.La regidora de Podem recorda que els ajuntaments han de tenir "totes les eines financeres necessàries per garantir la recuperació social i econòmica" i que el partit de Pablo Iglesias es va abstenir en la votació a la FEMP en considerar-lo insuficient.L'alcaldessa no diu res, quan, per ara, homòlegs seus de les altres grans ciutats catalanes -a excepció de la dels socialistes, entre ells Núria Marín o David Boté-, ja s'han manifestat contraris. Des de Barcelona, Ada Colau s'ha negat a cedir els estalvis . També el batlle de Badalona, Xavier Garcia Albiol, s'ha expressat de la mateixa manera, però més contundent: "No donarem els diners dels veïns de Badalona a Sánchez" I des de la veïna Terrassa, el seu alcalde, Jordi Ballart, fa uns dies, en una compareixença de premsa, admetia que l'acord "no ens agrada", però matisava que "val més això que res". La ciutat, deia, podria accedir a una mica més de 4 milions d'euros dels 6,5 que havia acumulat.

