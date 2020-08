El PSC para els peus a la insubmissió fiscal de Colau

(1/3) L'objectiu de l'Ajuntament de Barcelona és la reactivació econòmica i ajudar a superar la pandèmia. Sobre l'ús de romanents i el superàvit municipal, el Govern municipal prendrà una decisió al setembre, quan es reuneixi en Comissió de Govern. — Laia Bonet (@laiabonetrull) August 11, 2020

Ada Colau va ser dimarts contundent afirmant que Barcelona no cediria el seu superàvit al govern espanyol, tal com es va acordar a la FEMP, i que el volia poder administrar a més de poder fer dèficit per fer front a l'emergència social derivada del coronavirus. Els seus socis del PSC, però, no ho veuen igual i tiren aigua al vi. La tercera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha afirmat aquest dimecres que la decisió de Barcelona es prendrà al setembre "quan es reuneixi la comissió de govern" i que s'optarà per "la millor decisió pels interesos de la ciutat".Dona a entendre així que Colau ho haurà de pactar amb els socialistes i afegeix que hi ha marge de millora en la tramitació del decret sobre la cessió, que recorda que és "voluntària". Fora del govern l'alcaldessa té, si el demana, garantit el suport d'ERC, JxCat i segurament el PP a la insubmissió fiscal.El cert és que l'assumpte, que s'haurà de votar al Congrés al setembre i al que Podem no pensa donar-hi suport, amenaça d'esquerdar diversos governs municipals. El de Barcelona n'és un, però també el de Sabadell. Allà, Podem s'expressa en la línia de Colau mentre que l'alcaldessa socialista, Marta Farrés, calla.Tampoc ha opinat sobre l'acord a la FEMP, que el govern espanyol ha millorat en les darreres hores en l'intent d'estovar la posició dels alcaldes, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.Al maig, però, Marín criticava obertament en una entrevista a Catalunya Ràdio la llei de Montoro que impedeix fer dèficit i usar els romanents i exigia que els ajuntaments poguessin usar els diners contra la Covid.Davant una situació que incomoda els seus alcaldes, amenaça l'estabilitat de molts pactes municipals i corre el risc d'embarrancar al Congrés, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha destacat aquest dimecres que l'acord millora molt la situació actual."Del que teníem al que tenim hi va un abisme", ha dit. "L'origen de tot això és una llei de l'anterior govern [la llei Montoro] que impedia fer dèficit i l'ús dels romanents i és el marc en que ens movem", ha recordat. No ha obert la porta a canviar-lo però sí a millorar amb els ajuntaments les condicions de la cessió dels romanents.Precisament sobre això la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha lamentat que "no s'entenen les crítiques" i que es parli de "confiscació" perquè, segons ella, les condicions són avantatjoses per cedir els romanents a l'Estat.

