La Moncloa remarca el caràcter voluntari de la cessió del superàvit davant la revolta municipal

María Jesús Montero, ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, ha volgut ressaltar aquest dimecres el caràcter voluntari de la cessió del superàvit dels municipis a l'Estat davant la revolta que s'està produint aquests dies contra la mesura. Montero ha lamentat les crítiques després que ajuntaments tan rellevants com Barcelona ja hagin deixat clar que no cediran els recursos i que el PP s'hagi mobilitzat en contra de la mesura, com ho demostra el posicionament exhibit ahir per Xavier García Albiol La ministra, en una vista a Rota (Cádiz), ha apuntat que no s'entendria que la mesura, fruit d'un pacte entre el govern espanyol i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), no fos convalidada pel Congrés dels Diputats. La Generlaitat ha considerat que la iniciativa suposa un "espoli", i el president Quim Torra ha cridat a la desobediència. Els ajuntaments catalans disposen d'entre 3.500 i 5.000 milions d'euros en recursos que, si es cedeixen a l'Estat, ja no es podran fer servir amb discrecionalitat.Montero també ha demanat suport als partits de cara als pressupostos generals de l'Estat, que estaran marcats per la davallada d'ingressos motivada per la crisi del coronavirus.

