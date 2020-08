Sánchez responsabilitza la Casa Reial d'informar sobre on és Joan Carles I

"Despatx ordinari en un moment extraordinàriament complex". Així ha definit Pedro Sánchez la trobada que ha mantingut amb Felip VI al Palau de Marivent, a Palma. Es referia a la situació mundial causada pel coronavirus, però la frase també és aplicable a la crisi que viu la monarquia amb la fugida de Joan Carles I fa més de deu dies acorralat per les revelacions que l'esquitxen en casos de corrupció. Sánchez es manté enrocat, s'ha negat a fer públic el parador del rei emèrit i ha responsabilitzat el mateix Joan Carles I o bé la Casa Reial d'informar sobre on es troba l'anterior monarca.El president del govern espanyol s'ha espolsat la qüestió amb aquesta fórmula: "Una cosa és el poder executiu i l'altra la Casa Reial. Les coses que s'hagin de comunicar han d'anar a càrrec de la Casa Reial o del propi afectat". També ha volgut deixar clar que els despatxos amb Felip VI -que acostumen a ser setmanals i que adquireixen caràcter públic cada mes d'agost, coincidint amb les vacances del rei a Mallorca- són "confidencials". Tot i això, ha exclòs la qüestió de Joan Carles I de totes les carpetes que han tractat en la reunió, que s'ha basat -diu- en la situació de la crisi sanitària.Tot i que la fugida del rei emèrit va comptar amb la col·laboració de ministres del PSOE -en especial la vicepresidenta primera, Carmen Calvo- i que la seguretat de l'anterior cap de l'Estat continua anant a càrrec del ministeri de l'Interior, Sánchez continua optant per no revelar cap detall sobre la qüestió emparant-se en la "confidencialitat" de les trobades amb Felip VI i responsabilitzant la Casa Reial de la comunicació de qualsevol mesura. Avui mateix, per exemple, ha evitat posicionar-se sobre si Joan Carles I ha de renunciar al títol de rei emèrit o bé sobre si l'escàndol deixa tocada la institució."Com més adversa és la situació, com més complexa, més important és el normal funcionament de les institucions públiques. L'arquitectura institucional del país ha de donar solucions. ha d'oferir un horitzó de confiança i ha de garantir l'estabilitat davant dels desafiaments de l'emergència sanitària", ha apuntat Sánchez en la intervenció inicial, en la qual no ha afegit cap dada sobre la crisi del coronavirus ni ha fet cap comentari sobre l'evolució de la pandèmia a l'Estat, que compta amb brots preocupants.També és preocupant per a Podem la investigació judicial que els afecta en relació al seu finançament, que ahir va fer un pas més amb la imputació com a partit i a tres membres de la direcció. "L'actitud que sempre he mantingut des que soc president no es veu afectada. Som en un estat democràtic i de dret. La investigació està en mans del poder judicial. Màxim respecte a la independència dels jutges, màxim respecte al poder judicial", ha remarcat el president del govern espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor