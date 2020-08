El PP exigeix a Sánchez que cessi Iglesias pel finançament de Podem

T

C#PabloIglesiasDimisión pic.twitter.com/v3R8gACzKP — Partido Popular (@populares) August 12, 2020

El PP demana la dimissió del vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, per la investigació d'un jutjat de Madrid del finançament de Podem . "Aquest populista d'ambició il·limitada no pot ser vicepresident del govern d'Espanya", afirmen els populars a Twitter, que consideren que està "inhabilitat pel càrrec".El PP s'ha bolcat contra Iglesias a les xarxes socials després que aquest dimarts transcendís que el titular del jutjat d'instrucció 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, investiga Podem i tres càrrecs del partit per presumpta malversació a partir d'una denúncia de l'exadvocat del partit lila, José Manuel Calvente. Fonts de Podem defensen que és una "investigació prospectiva" que vol desgastar-los mediàticament.El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, ha exigit a Iglesias que "marxi del Consell de Ministres" aquest mateix dimecres i ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que premi "el botó vermell" per cessar-lo, en cas que el líder de Podem no dimiteixi. Ho ha dit aquest matí en una entrevista a Telecinco "En política no es demana perdó, en política es dimiteix. Faci'ns un favor i compleixi. Dimiteixi", va demanar el secretari general del PP, Teodoro García Egea, a Twitter dimarts al vespre, recordant unes paraules d'Iglesias en què deia que si mai s'obrís judici oral contra el seu partit per corrupció, dimitiria. Escalonilla encara no ha fet aquest pas processal, ja que el cas està en fase d'instrucció.A més del principal partit de l'oposició, també Vox i Cs han criticat Iglesias. Macarena Olona, diputada del partit ultradretà, va piular a Twitter que Podem no pot estar al govern espanyol "ni un minut més" mentre s'esclareix la investigació.

