Riera obre la porta a Fernàndez i Reguant com a candidats de la CUP

🔊 Carles Riera [@carlesral], diputat del Parlament per la CUP-CC, sobre repetir com a candidat en els pròxims comicis: "Estic obert a fer el pas endavant, però també al costat si la militància decideix que és el millor per al nostre projecte polític"https://t.co/UmXYdDKU0S — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) August 12, 2020

La CUP ja debat internament com s'ha de presentar a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, que encara no tenen data però que es dona per fet que seran abans que acabi l'any. Debat sobre projecte i també sobre noms, sobre perfils. El seu portaveu al Parlament, Carles Riera, ha obert aquest dimecres a Catalunya Ràdio la porta a repetir ell com a candidat i a que els exdiputats David Fernàndez o Eulàlia Reguant puguin encapçalar la llista dels anticapitalistes."Ara estem discutint el programa polític amb la independència i la unilateralitat i drets socials, treballem en aquesta línia", ha explicat. Pel que fa "a les persones", ha admès que qualsevol declaració "seria una interferència" però ha abonat el seu nom i els dels dos exdiputats a preguntes de la presentadora."Qualsevol militant, jo mateix, estem sempre disposats a fer un pas endavant o al costat. I jo no sóc una excepció. Estic disponible per contribuir des d'on toqui", ha dit recordant que seria la seva tercera legislatura a la cambra i la segona com a cap de cartell arribat el cas.Pel que fa als exdiputats, als que la CUP ja va recórrer per les eleccions espanyoles triant Mireia Vehí i Albert Botran com a caps de cartell, ha indicat que "la porta és oberta" per Fernàndez, diputat entre 2012 i 2015, i per Reguant, que ho va ser entre 2015 i 2017. "Ho podríem veure això i la militància ho debat", ha dit. El que és segur que ja se'ls ha sondejat: "Seria una interferència explicar-ho, però parlem amb tothom que aporta i enriqueix", ha indicat.La CUP tenia una limitació molt estricta de mandats, però va canviar els seus estatuts. A partir del minut 21 Riera es refereix a la tria de candidats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor