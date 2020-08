Todibo és el jugador del Barça que ha donat positiu per coronavirus

Un dels nou jugadors que ha començat aquesta setmana la pretemporada amb el Barça ha donat positiu per coronavirus. És Jean-Clair Todibo, el central francès de 20 anys. No havia transcendit el seu nom fins a la tarda, quan ell mateix ho ha explicat a través de les xarxes socials. El club ha informat que no ha estat en contacte amb els futbolistes que han de viatjar demà a Lisboa per jugar els quarts de final de la Champions contra el Bayern de Munich. El futbolista francès és asimptomàtic, es troba bé i està aïllat a casa seva.Les autoritats sanitàries i esportives competents ja han estat informades dels resultats de les proves PCR que es van fer ahir. A més, el club ha explicat que s'han rastrejat tots els contactes del jugador que ha donat positiu per fer-los les proves corresponents. Els futbolistes que s'han incorporat a la pretemporada són: Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wagué, Aleñá, Rafinha, Miranda i Oriol Busquets.Entre els protocols pel coronavirus s'hi inclouen dues dinàmiques de treball diferenciades, per evitar que els jugadors que arriben de les vacances estiguin en contacte amb els futbolistes que han de disputar la Champions. La plantilla, sense les nou incorporacions, es va entrenar dimarts i aquest mati a la Ciutat Esportiva, i aquest dijous marxaran cap a Lisboa per disputar divendres el partit contra el Bayern.

