La CUP veu «imprescindible» que es publiquin íntegres les resolucions del ple de la monarquia

El diputat de la CUP Carles Riera ha considerat "imprescindible" que el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) publiqui íntegrament les resolucions aprovades al ple sobre la monarquia que es va celebrar divendres passat.Els lletrats de la cambra van advertir la Mesa que hi havia punts que podien contradir sentències i advertiments del Tribunal Constitucional i per això el secretari general del Parlament, Xavier Muro, les va publicar ometent-ne aquestes parts.Davant d'això, JxCat ha demanat a la Mesa i al seu president, Roger Torrent, que el cessi del càrrec. Riera ha assegurat que els funcionaris "han de respectar la decisió sobirana del Parlament" i, en cas que es destitueixi Muro, ha dit: "No ens hi oposarem si passa".

