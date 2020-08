548 contagis nous i vuit morts més per coronavirus a Catalunya

Cau la xifra de nous casos. Salut donava la pandèmia per estabilitzada aquest dimarts , i el balanç oficial del departament ho ha ratificat amb dades aquest dimecres: 548 contagis nous notificats en les últimes hores, una de les xifres més baixes des de fa setmanes, que confirmen la tendència a la baixa. El total de persones que s'han contagiat des de l'inici de la pandèmia a Catalunya és de 108.898.La conselleria ha notificat vuit víctimes mortals més, que eleven el recompte global a 12.837 persones mortes per la Covid-19. Pel que fa a les hospitalitzacions, aquest dimecres hi ha tres pacients més de diversa gravetat ingressats i tres més de greus en UCI. En total, hi ha 574 pacients ingressats actualment arreu del territori i 119 en unitats de cures intensives.

