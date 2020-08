Rescaten cinc tripulants a la deriva després d'enfonsar el iot a Xàbia

Un iot de sis metres d'eslora s'ha enfonsat aquest dimarts a la costa de Xàbia, a Alacant, amb cinc tripulants a bord, tal com han informat la Guàrdia Civil i Creu Roja. Cap a les onze del matí, les cinc persones que viatjaven han caigut a l'aigua i han demanat auxili a les embarcacions properes.A la crida de socors ha acudit una barca de l'empresa de busseig Mar Days, que ha pogut rescatar a tres dels tripulants que es trobaven a la deriva. Aquesta mateixa embarcació ha donat l'avís a la Creu Roja. Una de les seves llanxes de vigilància i cerca de migrants ha interceptat als altres dos membres que encara romanien en l'aigua.Tots els ocupants de l'embarcació es troben en bon estat de salut, detallen des de l'ONG. Posteriorment han estat traslladats a la costa: dos d'ells a la platja de Barraca, on se'ls han pres les dades, i els altres a la de l'Arenal.L'incident podria haver-se produït per fracturar el casc del vaixell en xocar amb alguna roca o amb els esculls que hi ha per la zona i inundar-se l'interior. En principi, l'esquerda no hauria afectat el dipòsit perquè no s'aprecia cap taca de fuel en els voltants, apunten fonts de la recerca. La zona està senyalitzada per a evitar accidents, davant l'elevat trànsit marítim de Xàbia en els mesos estivals.

