Felip VI: del recel a veure en Sánchez un salvavides

Sánchez estiueja a un lloc especial per Joan Carles I



Sánchez arribarà a Palma des de Lanzarote. El president espanyol fa dies que és de vacances a l'illa canària, concretament al palauet de la Mareta, que forma part del Patrimoni Nacional espanyol. La mansió, obra de César Manrique, era propietat del rei Hussein de Jordània i, quan se'n va cansar, la va regalar a Joan Carles I. La casa d'estiueig té una especial significació sentimental per al monarca fugit. La família reial espanyola (que aleshores es mostrava unida) hi va passar el cap d'any del 2000 i els acompanyava també la mare del monarca, la comtessa de Barcelona Maria de la Mercè de Borbó-Dues Sicílies, que va morir de forma sobtada el 2 de gener.

Felip VI no volia que Pedro Sánchez fos president del govern amb el suport de Podem i prioritzant les aliances amb els partits independentistes i nacionalistes. Hauria preferit una entesa amb Cs o el PP -partits que considera de fiar-, o directament un tripartit de dretes. La relació del rei, que sempre ha freqüentat cercles conservadors i no ha fet mai esforços per acostar-se a l'esquerra o entendre l'independentisme, ha estat més aviat freda amb Sánchez . Però ara el necessita i li'n deu una perquè es tracta de salvar la corona.El PSOE va gestionar, des de la Moncloa i a esquena dels seus socis de Podem, la sortida de Joan Carles I d'Espanya i en els darrers dies ha defensat públicament Felip VI i la institució assumint-ne el desgast atesa la pulsió republicana de la seva base electoral. Avui Sánchez i Felip VI escenificaran a Palma, al palau de Marivent, l'indret d'estiueig dels Borbons les darreres quatre dècades, la seva nova sintonia malgrat l'efecte dels casos de corrupció que assetgen la Zarzuela.La trobada, que forma part de la rutina estiuenca de la política espanyola, sempre és per abordar "assumptes d'estat", del tancament de curs. Aquest dimecres no defugiran el gran tema de la setmana i que du de corcoll al monarca des que es va confirmar que el seu pare tenia comptes opacs a l'estranger el passat març. La sortida de Joan Carles I i la polèmica política seran damunt la taula.Es preveu que tanquin files -exigint, però, exemplaritat- i tant hi farà que el vicepresident Pablo Iglesias hagi criticat obertament la monarquia i que a Felip VI li costés convèncer el seu pare que era millor marxar. Ara es tracta de fer pinya i de recuperar la confiança en la institució. L'interès és comú. El despatx d'aquest dimecres a Marivent serà la primera foto que es faran després de conèixer-se la decisió de Joan Carles I, que encara no se sap en quin país s'ha amagat. La darrera trobada va ser a la conferència de presidents a la Rioja, marcada per l'absència de Quim Torra.El govern de Sánchez s'ha negat a donar qualsevol pista sobre on és el rei emèrit però ha manifestat, això sí, que l'administració se seguirà fent càrrec de la seva seguretat . També a l'estranger. El president espanyol, que atendrà breument la premsa després de la reunió al palau d'estiu, ha reiterat fins ara el caràcter "privat" de les seves converses per evitar donar-ne detalls. També ha afirmat que calia separar "la persona" i les seves suposades irregularitats i delictes fiscals de la institució monàrquica, una afirmació rebatuda des del seu propi gabinet . Defensa, això, sí que l'emèrit "rendeixi comptes de la seva conducta" si li ho demanen perquè ho ha de fer tothom, "sense excepcions".Fa uns dies que Felip VI es va traslladar a Mallorca. Enguany hi ha la seva mare, la reina Sofia, que fa anys que no té una relació matrimonial convencional amb Joan Carles I, i per ara el rei, la reina Letícia i les seves dues filles, Elionor i Sofia, s'han limitat a fer visites oficial amb cobertura gràfica per intentar projectar una imatge de normalitat. Cap comentari, això sí, sobre la situació del seu pare.

