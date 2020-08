Mor una nena d'11 anys amb coronavirus a Tarragona

Una nena d'11 anys ha mort avui a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. La nena ha donat positiu per coronavirus i ara s'estan investigant les causes concretes de la mort, segons ha avançat el Diari de Tarragona.Traslladada des de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, no tenia patologies prèvies i patia un dolor abdominal agut, segons assenyala el mateix mitjà de comunicació citant fonts mèdiques. Posteriorment se li ha derivat en una isquèmia intestinal i una perforació gàstrica que, malgrat la intervenció quirúrgica, li han provocat la mort a primera hora del matí.Ara cal esperar el resultat de l'autòpsia, ja que les complicacions ocasionades per aquestes patologies podrien ser la clau de volta de la defunció. El secretari general de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha detallat que es desconeix la causa de la mort ara per ara.

