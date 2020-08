Detingut un jove que robava muntat en bicicleta i amb un ganivet de grans dimensions a Sabadell

El ganivet utilitzat per amenaçar les víctimes Foto: Mossos d'Esquadra

Mossos d'Esquadra de paisà han detingut un jove de 18 anys com a presumpte autor de dos robatoris violents i amb intimidació a Sabadell. Es tracta d'un noi, veí del Maresme, que cometia els delictes muntat en bicicleta i amb un ganivet de grans dimensions per intimidar les víctimes.Els fets van passar al voltant de les 4 hores de la matinada d'aquest dilluns a l'avinguda Barberà, quan una patrulla va observar un jove corrents. El noi va explicar que acabava de ser amenaçat amb un ganivet al pit amb l'objectiu que entregués la seva cartera, però va aconseguir escapolir-se.Instants després, els agents van detenir el presumpte lladre, a pocs metres del lloc i malgrat que havia intentat fugir amb la bicicleta. Un cop a comissaria, els mossos van rebre un avís d'uns fets similars, ocorreguts amb 15 minuts de diferència per la mateixa zona. Segons la víctima, el lladre s'havia endut una ronyonera, un telèfon mòbil i un penjoll d'or, que li havien arrencat amb una estrebada.El detingut, amb prop d’una desena d’antecedents per delictes del mateix tipus, ha passat aquest dimarts a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia de Sabadell. El magistrat ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.La investigació continua oberta i no es descarta que l’autor hagi participat en d’altres robatoris a la ciutat fent servir la mateixa manera d'actuar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor