Gairebé un 2% de positius en els tests massius a Sabadell

Un total de 57 casos positius detectats en les tres jornades de proves massives de PCR que es van fer a Sabadell , des del passat dijous i fins dissabte, amb dues carpes del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), instal·lades a les places Picasso i de les Termes. És a dir, un 1,8% de les persones que s'hi van sotmetre han obtingut un resultat positiu. Sabadell ha concentrat, per ara, el major nombre d'aquests testos , amb 3.099, ja que també Ripollet i Terrassa es van oferir per fer aquestes proves. Precisament, a la ciutat egarenca se n'han fet 1.173 -dissabte i diumenge i falta afegir les dades d'aquest dilluns-, amb 11 positius i, per tant, un 0,93%.En relació a Ripollet, les proves s'han dividit en dos: fetes a la població, que de les 1.359, 11 han estat portadors del virus -un 0,81%-, i l'altra, el porta a porta en edificis del barri del Pont Vell - Can Tiana. En aquest cas, de les 329 proves, 15 han estat positives -un 4,3%-.El secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, ha afirmat que els resultats són "esperats", encara que ha puntualitzat que "pensava que hi hauria mes homogeneïtat" entre les tres localitats vallesanes. Ha recordat que a les dues capitals "no hi ha una localització concreta", com sí hi havia a Ripollet.Ha explicat que a partir d'ara tots aquests posistius hauran de fer una quarantena preventiva de 14 dies i es traçarà els contactes estrets amb els quals hagin estat els últims dies per demanar-los que facin un aïllament, també per prudència.Argimon ha justificat que finalment s'hagin dut a terme menys tests dels previstos, inicialment s'havia apuntat a 9.000 . "El primer dia va haver-hi incidència", ha subratllat, en referència Sabadell i ha afegit, que també hi ha hagut un aspecte "més optimista" de les previsions, malgrat que ha manifestat estar "satisfet" amb el nombre de les proves.El coordinador de la Unitat Covid de Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha posat l'accent en la importància d'aquests cribratges, perquè "permet estimar el nombre de casos que no veiem i que estan implicats", ja que es busquem asimptomàtics. D'aquesta manera, "tenir dades sobre quants tenim i és important per prendre decisions".

