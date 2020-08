La detenció d'un nen de vuit anys afroamericà amb discapacitat commociona els EUA

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6 — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 10, 2020

Tal com ha fet públic aquest dimarts El Mundo, les xarxes socials han explotat amb el vídeo divulgat per l'advocat americà Ben Crump on es veu un policia lluitant per emmanillar un nen afroamericà. Diverses persones, a les xarxes, es pregunten on està l'ajuda terapèutica al menor en lloc de l'opció policial de tancar-lo en un centre de menors.La família del nen amb discapacitat que va ser arrestat quan tenia vuit anys en una escola de Cayo Hueso, a Florida, presentarà una demanda contra la ciutat. Així ho ha anunciat aquest dilluns el seu advocat, Ben Crump, conegut per representar diversos casos d'afroamericans sotmesos a discriminació o abús policial, com el de George Floyd.Crump ha anunciat en un comunicat que presentarà una demanda contra la ciutat de Cayo Hueso, el districte escolar del comtat de Monroe i els agents a càrrec de la detenció, en representació de la mare del menor. "Tot i que no significava cap amenaça per als agents ni per al personal de l'escola, el menor va ser posat al seient del darrere d'un vehicle policial, portat a un centre de detencions i acusat de delicte d'agressió", lamenta Crump.L'advocat ha detallat que la mestra el va forçar a moure's on ella volia, i el menor va respondre amb agressivitat. La docent, substituta que "no sabia o no es preocupava per les seves necessitats especials", va trucar la policia. Aquests van amenaçar el nen amb la presó i li van dir que tenia un problema molt seriós."Aquest és un exemple angustiós de com el nostre sistema i les nostres polítiques educatives entrenen nens per ser criminals tractant-los com a criminals. Si és condemnat, aquest nen serà un criminal convicte als vuit anys", denuncia Crump.

