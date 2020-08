ERC proposa al Congrés eliminar el delicte d'injúries a la corona

ERC ha registrat una proposició de llei al Congrés per despenalitzar el delicte d'injúries a la corona. Els republicans defensen que les mostres de rebuig o crítica a la monarquia s'emmarquen en l'exercici de llibertat d'expressió i "una democràcia avançada i moderna ha d'assegurar a la ciutadania" que pot exercir aquest dret amb plenitud. "Que als lladres se'ls pugui anomenar lladres", ha resumit el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián."L'Estat espanyol ha de superar aquestes censures que tipifiquen com a delictes la crema de banderes o la injúria a la corona des d'un concepte de sacralització de la imatge del rei i de la seva família", diu el text registrat pels republicans. La proposta implica suprimir l'apartat 3 de l'article 490 i els articles 491 i 543 del Codi Penal.Justament fa pocs dies una entitat monàrquica va denunciar el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, per aquest delicte i la Fiscalia ha obert una investigació. La proposta dels republicans cita com a exemples el cas de la portada de El Jueves el 2007; "la persecució el 2012 del raper mallorquí Valtònyc" o d'un regidor de Santa Coloma de Gramenet i activistes de la CUP i Arran per la crema d'imatges del monarca.ERC cita el Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals i argumenta que cal "adequar" la legislació estatal al que estableix sobre la llibertat d'expressió.

