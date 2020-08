El turisme de proximitat i més família compensen l'estiu de la Covid

Després de tres mesos tancats a casa, els catalans volen sortir i gaudir de l'estiu amb la família o els amics. La Covid-19, que continua ben present i ha obligat de nou a fixar restriccions , no ha permès, en alguns casos, fer-ho com sempre i aquest any s'han anul·lat molts viatges internacionals i s'ha optat per fer turisme de proximitat.Catalunya és un territori amb una àmplia diversitat de zones turístiques amb atractius molt diferents: sol i platja, muntanya i natura, interior rural, ciutats... I enguany, molts catalans han decidit desplaçar-s'hi per conèixer noves zones del seu entorn.És el cas de Dani Pedret, resident de Balaguer, que està de vacances amb els seus fills a Cambrils: "Habitualment fem un viatge d'una setmana a algun país europeu, enguany hem optat per conèixer el territori". I, com ell, molts altres ciutadans han optat per aplicar-se el "queda't a casa" també a l'hora d'escollir el destí de les vacances.A la Costa Brava, aquest estiu molts hotels es troben amb poca ocupació i els turistes que s'hi acosten poden gaudir dels atractius que té la zona sense l'afluència de gent d'altres anys. "No hi ha cues, es pot aparcar sense problemes i es pot arribar bé a tot arreu, és un goig", comenta Maria Figueres, una tarragonina de vacances a Roses. Diversos països europeus han recomanat als seus ciutadans no viatjar a Catalunya i això, per bé i per mal, es nota.Els catalans han optat per explorar tots els racons del país i els establiments i oficines de turisme ho confirmen a. "Actualment el 100% dels clients són de l'Estat i d'aquests, hi ha un 60% de catalans", explica un cambrer del restaurant Miami Mar de Sant Carles de la Ràpita, a les Terres de l'Ebre. Aquesta xifra, comparada amb la d'anys enrere, representa un increment força alt, ja que se situava entre el 30 i el 40%.La zona interior del Camp de Tarragona també ha notat l'augment del turista català. "Habitualment teníem molts turistes estrangers, enguany gairebé tots són catalans i alguns del País Valencià", diu la propietària de l'Hotel Mas Mariassa de Pratdip. I des de l'oficina de turisme del Priorat ho han confirmat: "Al mes de juliol s'ha capgirat la tendència i hem tingut un aclaparador nombre de catalans, amb molt poc visitant estranger".Un altre canvi significatiu és que aquest estiu els catalans han optat per fer viatges llargs a zones rurals del territori i, a més, en família. "Han vingut més amb nens", comenten des de l'hotel el Molí al Pont de Molins (Girona), que constaten que els altres anys no hi havia tantes famílies. A més, al Mas Mariassa han comprovat que gairebé no surten del recinte de l'hotel i quan ho fan és únicament per anar d'excursió per la muntanya.La Covid-19 ha fet que la gent surti de casa amb por i busqui destins i atractius on no hi hagi grans aglomeracions. Les activitats de natura aquest any són un dels punts forts de les vacances: barranquisme, caiac, senderisme, parcs d'aventura i moltes altres sortides que permeten gaudir de l'entorn amb seguretat. El propietari d'una empresa d'esports d'aventura ubicada a Horta de Sant Joan, als peus del Massís dels Ports, al sud de Catalunya, confirma en declaracions a aquest diari que enguany els arriben molts més clients del territori: "Hi ha moltes colles joves d'aquí prop que han optat per venir a descobrir allò que tenen al costat de casa".Els catalans s'han reinventat en un estiu atípic, on viatjar fora d'Espanya suposa, en alguns casos, canvis de normatives i quarantenes obligades. Però no tot el territori català se n'ha vist beneficiat. Barcelona ciutat, ocupada a totes hores per turistes internacionals, està vivint un estiu atípic. La por del contagi i les múltiples restriccions que diferents països han imposat a tothom qui visiti el país han fet que la presència de turistes a la capital catalana es quedi sota mínims.Molts dels hotels tancats quan es va decretar l'estat d'alarma encara no han obert les portes. Fonts del Gremi d'Hotels de Barcelona han confirmat que al juliol només un de cada quatre establiments hotelers de la ciutat havien obert i que les ocupacions han estat força baixes, d'entre el 15 i el 20%.En alguns casos s'ha optat per esperar al setembre i obrir les portes en l'arribada del nou curs, però ningú sap què passarà. Barcelona seguirà sent ciutat de congressos setmana rere setmana? Arribarà la vacuna de la Covid-19 i els turistes podran tornar a gaudir de la ciutat? Els establiments es podran permetre obrir sense tenir garanties de cobrir despeses?El que sí que és cert és que tots els testimonis consultats valoren positivament l'increment de turistes catalans durant aquest estiu. Per a ells, aquest perfil permetrà la recomanació entre familiars i amics de proximitat, gràcies al "boca a boca", que poden fer escapades durant tot l'any, i no només en temporada alta.

