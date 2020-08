Els pacients amb coronavirus donen positiu durant una mitjana de tres setmanes, segons un estudi

Una anàlisi de la Universitat de Pittsburgh (Estats Units) ha evidenciat que els pacients amb coronavirus reben resultats positius a través de proves -com PCR o serològiques- durant una mitjana de tres setmanes. La repetició d'aquestes mateixes proves en pacients que inicialment eren negatius molt poques vegades conduïa a un resultat positiu.En el seu estudi, publicat a la revista Infection Control & Hospital Epidemiology, els investigadors van revisar els resultats de més de 30.000 proves de Covid-19 realitzades a pacients adults. Les proves es van realitzar entre el 3 de març i el 3 de maig de 2020. D'aquestes proves, 485 es van repetir a l'almenys una vegada.Entre els 74 pacients que inicialment van donar positiu i van ser reexaminats, prop de la meitat eren encara positius i l'altra meitat eren negatius. El temps mitjà entre un positiu inicial i una repetició del positiu va ser de 18 dies, mentre que el temps mitjà entre un positiu inicial i una prova negativa va ser de 23 dies, el que suggereix que les proves de PCR poden seguir sent positives fins a algun punt intermedi, al voltant de 21 dies.La raó més comuna de la repetició de les proves en algú que inicialment va donar positiu va ser determinar si calia continuar els protocols de prevenció d'infeccions quan el pacient fos donat d'alta.Dels 418 pacients que inicialment van donar negatiu i es van tornar a fer les proves, el 96,4 per cent encara eren negatius al tornar a fer-les. La detecció asimptomàtica preoperatòria va ser la raó més comuna per la qual es van tornar a realitzar proves als pacients negatius, seguida de la sospita clínica que la primera prova va ser un fals negatiu. Per als 15 pacients que van passar de negatiu a positiu, la mitjana de temps entre les proves va ser de vuit dies."Encara que la nostra anàlisi no pot proporcionar una guia clínica definitiva pel que fa a la repetició de proves per Covid-19, sí que assenyala diverses àrees interessants per a una major investigació, com la identificació de predictors de falsos negatius inicials i la provisió d'una millor estimació del temps que algú que dóna positiu podria transmetre el virus a altres", explica l'autora principal, Amy Kennedy.

