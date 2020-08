El gran pla de Netflix per posar punt final a «Stranger Things»

La quarta temporada de Stranger Things encara no té data d'estrena però Netflix ja està preparant tot un pla per finalitzar-la de la millor manera possible. La plataforma està estudiant diverses opcions però una de les que està sobre la taula i guanya més força és que el desenllaç arribi en format pel·lícula.Segons revela el mitjà especialitzat We Got This Covered, després de paralitzar la producció de la quarta temporada el passat mes de març per culpa de la pandèmia del coronavirus, el servei en streaming estaria estudiant que la quarta temporada sigui l'última, que aquesta s'estreni en dues parts i que el desenllaç final sigui amb un gran llargmetratge.El mitjà apunta que les seves fonts són les mateixes que van revelar que Netflix produiria la seqüela de Tyler Rake i la preqüela de The Witcher. Tot i que en els dos casos van encertar, cal prendre amb precaució aquesta informació, especialment perquè també apunta que, de moment, el pla de Netflix està en fase d'estudi pels seus caps.Netflix es va gastar aproximadament 80 milions de dòlars en la producció de la segona temporada i que la tercera va tenir un pressupost més gran. Malgrat això, Stranger Things és una de les produccions amb més èxit entre crítica i públic de la plataforma sota demanda, el que faria que la inversió, per tota la base fan que té, valgués la pena.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor