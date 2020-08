He donat positiu per coronavirus o bé soc un contacte estret: què he de fer?

Tot i que la situació està "estabilitzada", en paraules de Josep Maria Argimon , secretari de Salut Pública, el risc de rebrot continua sent alt. És per això que la Generalitat ha preparat un nou protocol per a les persones que donin positiu per coronavirus i també per als contactes estrets amb l'objectiu de limitar al màxim els contagis. Aquestes són les claus d'una estratègia pensada per continuar rebaixant la corba.Cap a l'atenció primària, on es farà el PCR. L'aïllament, resultat de la prova a banda, ha de començar en el moment en què es tenen sospites. Ja abans de conèixer si el test és positiu o negatiu es començaran a rastrejar els contactes estrets fins a 48 hores abans que el protagonista hagi tingut símptomes.L'aïllament continua i els contactes estrets han d'arrencar la quarentena , que durarà 14 dies encara que la prova PCR que se'ls faci sigui negativa. El motiu, segons Argimon, és que pot ser que encara s'estigui incubant el virus, de manera que el test encara no ho reflectiria, i aixecar la quarentena abans de les dues setmanes estipulades en el protocol podria afavorir els contagis.Són els rastrejadors els qui es posen en contacte amb les persones que han estat amb les persones que han donat positiu. Tota la nova estratègia, ha clarificat Argimon, només es posa el tot en marxa en el moment en què la prova PCR confirma el cas. El secretari de Salut publica també ha volgut insistir en la necessitat de complir estrictament amb la quarentena, perquè passades les dues setmanes està comporvat que la càrrega vírica disminueix de manera que s'impossibiliten els contagis.Estar aïllats durant dues setmanes encara que la prova PCR que se'ls faci obtingui un resultat negatiu. Argimon ha demanat la col·laboració de les autoritats locals, catalanes i estatals per garantir que, en situacions de vulnerabilitat social i pràctica impossibilitat de deixar d'acudir al lloc de treball es prenguin les mesures adients per garantir que hi hagi aïllament.Per norma general, no. Ara bé, si el quadre clínic és molt clar -febre, malestar general-, es procedirà a un segon PCR.No, però hi ha excepcions. Es tracta de sanitaris, personal sociosanitari que treballa en residències i també els Mossos d'Esquadra. El requisit principal és haver complert l'aïllament i portar 72 hores consecutives sense tenir febre. En tot cas, Argimon ha deixat clar que per tornar a la feina no cal fer-se cap PCR que acrediti que ja no es té el coronavirus, perquè la prova pot seguir donant positiu amb nivells que no propicien cap contagi.

