Les escoles només tancaran si hi ha positius en diversos espais del centre

El Govern prioritzarà la presencialitat a les escoles malgrat els previsibles casos positius que sorgiran durant el curs vinent. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, acompanyat dels directors generals Josep González-Cambray i Marc Ramentol, han detallat aquest dijous els protocols dissenyats de manera coordinada entre Educació i Salut per detectar i gestionar els contagis de Covid a les escoles a partir del setembre. La responsabilitat de les famílies i dels centres educatius, juntament amb la capacitat de diagnòstic i cerca activa de casos per part dels serveis de vigilància, seran clau per permetre que les dinàmiques de les escoles i institut continuïn malgrat que hi hagi algun cas i calgui aïllar algun grup estable. "En l'actual situació de l'epidèmia hi ha incidències i n'hi continuarà havent", ha advertit Bargalló.L'objectiu del Govern, ha detallat el conseller, és garantir la seguretat. "Les escoles són segures i no amplificadores", ha apuntat. En aquest sentit, l'escola ha de ser un "element de seguretat" en un context que pot ser de transmissió comunitària del coronavirus. El protocl, ha dit Bargalló, preveu qualsevol incidència que es doni posant èmfasi en la detecció precoç de casos, la cerca activa de nous casos i l'actuació ràpida davant dels casos. "Els centres educatius són clau", ha remarcat Bargalló. I per això, des de l'administració, es farà un "acompanyament dels centres" que ha d'anar lligat a una "informació constant" de la situació. "En alguns casos haurem d'acabar prenent decisions", ha admès el conseller.Què passa si hi ha un positiu en un grup estable? S'haurà de posar en aïllament el grup estable durant catorze dies. I si hi ha dos casos positius de dos grups estables en un mateix edifici? Es posarà en quarantena tot l'edifici. I a partir de dos casos positius en diferents grups i diferents parts del centre? En aquest cas, l'autoritat sanitària pot plantejar a l'autoritat educativa el tancament de tot el centre durant catorze dies. "La voluntat és la seguretat i això és la garantia del desenvolupament correcte de l'activitat pedagògica del centre", ha dit Bargalló.Com es tornarà a les escoles de manera segura? Com es gestionaran els casos de Covid-19 els centres educatius? El document presentat avui s'ha treballat en les darreres setmanes de manera coordinada entre Salut i Educació amb l'assessorament també d'experts diversos. El conseller Bargalló ha remarcat que les direccions de les escoles, els primers que hauran d'actuar en casos de Covid-19 als centres, també en cas de sospita, rebran al setembre l'assignació d'un CAP de referència. Cada centra educatiu tindrà un CAP de referència i una persona del personal sanitari. També un "manual de criteri de gestió de casos" i una formació específica perquè tothom conegui el "circuit" per gestionar els casos de Covid."Hi continuarà havent incidències. Hem d'estar preparats per afrontar-les donant la màxima seguretat amb l'aplicació dels circuits i la resolució dels casos", ha apuntat el conseller. En aquest sentit, ha recordat que uns 250.000 nens i nenes han participat als casals d'estiu i hi ha hagut algunes incidències que "s'han resolt". "Aquesta experiència ha estat molt positiva, perquè s'han pogut fer els casals amb poques incidències que s'han sabut resoldre", ha apuntat. A partir del 14 de setembre, en el marc de les escoles i instituts, que serà "més complex", el Departament espera poder donar "absoluta seguretat" per tractar i gestionar tots els casos.Cada centre educatiu tindrà una infermera de referència. Aquesta infermera serà la que ja tenen els centres educatius en el programa Salut Escola o en el programa de vacunacions. "Aquesta infermera també tindrà una formació específica per fer l'acompanyament a les escoles i institut", apunten des del Departament.Bargalló ha explicat que tots els documents i protocols per a la reoberutra de les escoles al setembre s'han treballat amb Salut i el Procicat. El curs vinent, ha insistit el conseller, tindrà unes característiques "extraordinàries", tant pel que ha passat aquest any com per la situació de l'epidèmia que s'anirà succeint al llarg del curs. "Hem de donar una resposta a l'emergència pedagògica, social i comunitària en què ens trobem. El servei educatiu és essencial", ha remarcat Bargalló. "No podem tenir una generació amb una desconnexió constant de l'escola i cal donar resposta a les necessitats comunitàries", ha afegit el conseller.El director general de Centres Públics, Josep González-Cambray, s'ha centrat en els aspectes educatius i pedagògic dels protocols d'Educació. L'objectiu és donar resposta als objectius educatius minimitzant la propagació del virus. González-Cambray ha explicat com es gestionaran els casos quan comenci el curs, que ja estava establert amb criteris generals en el pla de reobertura de les escoles presentat al juny. En aquests protocols, el Departament considera clau la detecció precoç dels casos. Com es fa? "Tothom ha de saber què ha de fer i procedimentar de manera clara l'actuació de cada integrant de la comunitat educativa", ha apuntat el director general. Hi haurà casos sospitosos i casos positius, i en aquest escenari, el Departament assegura que "la feina estarà feta".La clau seran els grups de convivència estable. El Departament ha explicat que les famílies han de mantenir el centre informat pel que fa a la salut dels fills, que només podran entrar a l'escola si no té símptomes (més de 37,5 de febre, entre d'altres). "Un infant no ha d'anar a l'escola si està en aïllament, si espera el resultat d'una PCR, si conviu amb un positiu o si es troba en quarantena perquè forma part d'un grup estable aïllat", ha detallat González-Cambray.Des del Govern, per donar resposta operativa al protocol, s'ha creat una app anomenat TraçaCovid per donar suport a tothom que intervindrà en la gestió dels casos. Això facilitarà el seguiment de sospitosos i de resultat de PCR. Cada centre introduirà les dades d'alumnes, professors i personal docent a l'app. Això permet una recollida "sistematitzada" de la informació, que s'actualitzarà dos cops al dia, per poder gestionar els casos i prendre decisions a partir de la informació a temps real. També s'han creat unes bústies als servies territorials específiques de Covid. Cada servei territorial tindrà un "referent Covid". "Les mesures volen donar resposta a poder disposar de la informació el més aviat possible", ha remarcat González-Cambray.Abans de l'inici de curs, tots els centres hauran rebut una formació específica i s'aprofitarà aquesta formació de gestió dels casos per reforçar i acompanyar en l'aplicació de les mesures sanitàries habituals. "Totes les direccions dels centres rebran formació i es facilitaran materials per a tot el personal educatiu i l'alumnat", ha apuntat el director general.El director general de Professionals de la Salut del Departament de Salut, Marc Ramentol, s'ha centrat en l'àmbit de la salut. El protocol, ha dit, serveix per "obrir les escoles de manera segura per a tothom". "Obrir de forma segura vol dir mantenir tant com es pugui la presencialitat, preservar les dinàmiques educatives pròpies dels centres, en un context en què hi haurà circulació del virus", ha remarcat Ramentol. Per aconseguir l'objectiu, cal una detecció precoç dels casos, aïllament dels positius i contactes estrets, i una cerca activa de nous casos.Ramentol ha explicat que en els infants de menys de 10-12 anys, el coronavirus és "molt més lleu", amb un percentatge elevat de casos asimptomàtics i una capacitat de transmissió segurament més baixa. "A dia d'avui s'accepta de manera majoritària que els centres educatius no han estat amplificadors de la transmissió comunitària, però sí que han rebut l'impacte de la transmissió comunitària", ha detallat el director general. És per això que caldrà estar preparats davant dels casos que previsiblement hi haurà a les escoles. "Hem d'estar preparats per detectar aquests casos i preservar la dinàmica pròpia dels centres", ha remarcat.En aquest sentit, ha demanat a les famílies ser rigoroses en l'aïllament domiciliari i ha insistit en el paper clau dels centres educatius a l'hora de detectar casos sospitosos. "Els centres educatius tindran un paper essencial a contribuir a la traçabilitat del contagi", ha explicat Ramentol. El sistema sanitari tindrà un paper principal a l'hora de diagnosticar nous casos: sempre que hi hagi sospita en el centre educatiu, s'haurà de recomanar a la família o alumne que es dirigeixi al CAP de referència de la persona i, allà, s'haurà de fer la valoració per part de l'atenció primària, que haurà de determinar si és sospitós de coronavirus. Si és sospitós, es demanarà la PCR. "La decisió d'establir una sospita correspon als facultatius. Si hi ha sospita, es farà el test en 24 hores", ha insistit el director general.En aquest escenari, els gestors Covid dels CAP hauran d'atendre la persona sospitosa i li hauran de recomanar que mantingui aïllament -també els seus contactes estrets- fins al resultat de la prova. El gestor, en el seu informe, podrà activar una pestanya en cas que hi hagi sospita de brot en l'entorn escolar. Això activarà els serveis de vigilància epidemiològica dels serveis territorials. "Davant d'una sospita, els serveis de vigilància s'activaran", ha destacat. Aquests servies es reforçaran amb 16 professionals més. Aquests serveis treballaran per aconseguir els contactes estrets del sospitós, però no n'indicarà l'aïllament mentre duri la situació de sospita. "Mentre s'està a l'espera del PCR, s'ha d'aïllar el sospitós i els convivents, però no el grup estable", ha apuntat.Si la PCR dona positiu, el grup estable s'haurà d'aïllar. En el marc de la recerca activa de casos, tots els membres del grup de convivència estable, que són contactes estret del positiu, rebran un test PCR per detectar asimptomàtics. "És important recordar que un resultat negatiu en aquest PCR no eximirà de l'aïllament domiciliari del contacte estret", ha explicat Ramentol. A partir d'aquí, el servei de vigilància epidemiològica farà l'estudi de cas en el centre educatiu i, en funció del nombre de contagis que es detectin, pot obrir la porta a prendre "d'altres mesures". "Si el cas positiu té germans en altres grups de convivència estable, se'ls farà la PCR, però el grup de convivència estable dels germans no es veuria afectada la seva dinàmica excepte si el germà també dona positiu", ha apuntat.

