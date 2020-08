Quant han augmentat les fortunes dels bilionaris durant la pandèmia?

Les fortunes de les persones més riques del planeta ha augmentat exponencialment durant la pandèmia de coronavirus. Segons ha publicat la prestigiosa revista Forbes , el patrimoni econòmic dels multimilionaris ha incrementat aquest any un total de 250.000 milions de dòlars. Aquesta suma de diners ha estat l'acumulat entre finals de març i aquest estiu.Forbes va més enllà i assegura que entre les dates del 23 de març i el 22 maig, cap de les majors fortunes de tot el món ha minvat cap dels seus acumulats ni han rebut cap pèrdua. L'economia mundial ha patit un retrocés de 10 bilions de dòlars que no ha afectat les persones més riques del planeta. La persona que ha gaudit de majors beneficis durant els mesos de confinament i els més durs de la pandèmia ha estat Mark Zuckerberg, el creador i propietari de Facebook.En la llista de la revista, el número 1 del rànquing segueix sent Jeff Bezos, propietari d'Amazon, que ja acumula una fortuna de 126.500 milions d'euros. En aquest escenari de pandèmia mundial on els bilionaris segueixen aglutinant fortunes, 83 milionaris d'arreu d'Europa -cap de l'estat espanyol- han demanat als seus respectius governs que augmentin els impostos als més rics. A través d'una carta, asseguren que "tenen molts diners que realment es necessiten per altres coses".

