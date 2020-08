Els contactes estrets de positius per coronavirus hauran de fer un aïllament de 14 dies

Les persones que hagin estat en contacte amb casos positius de coronavirus hauran de fer una quarentena de 14 dies. Així ho ha avançat aquest dimarts el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en roda de premsa. Aquests contactes ja es començaran a rastrejar en el moment en què un cas sospitós arribi al centre d'atenció primària amb símptomes per tal que se li faci una prova PCR. En cas que sigui positiva, els contactes estrets hauran d'encetar la fase d'aïllament de dues setmanes.A aquests contactes estrets també se'ls farà PCR, ha detallat el número dos de Salut, i hauran de mantenir de forma estricta la quarentena encara que surti negativa. La persona que acudeix al sistema sanitari amb símptomes ha de començar l'aïllament abans de rebre el resultat del test. Si és positiu, els rastrejadors aniran a buscar totes aquelles persones amb qui s'ha estat en contacte fins a 48 hores abans de tenir símptomes, perquè és quan es pot estar incubant el coronavirus.Pel que fa al protocol per donar d'alta els casos, Salut no preveu fer PCR de retorn en els casos que no siguin sanitaris, sociosanitaris o Mossos d'Esquadra. Sí que hi ha un requisit clar: portar més de 72 hores consecutives sense tenir febre. Pel que fa a la repetició dels tests PCR que surtin negatius en persones amb senyals clars de tenir la malaltia, es repetiran per descartar definitivament que es pateixi la malaltia.En tot cas, Argimon ha volgut traslladar el missatge que la pandèmia s'ha estabilitzat a Catalunya malgrat que encara és necessari reduir la taxa d'infecció. Ha apel·lat una vegada més a la "responsabilitat de tots" -inclòs el Govern- per mantenir a ratlla el risc de rebrot, que continua sent alt però menys que fa uns dies. Si el 27 de juliol ell mateix i el president Quim Torra van avisar que venien deu jornades crítiques , Argimon ha volgut dir avui que s'ha aconseguit l'objectiu d'estabilitzar la corba, i que ara cal baixar-la.El secretari de Salut Pública ha determinat que existeix un "canvi d'estratègia", més basat en fer proves PCR -les més fiables- per conèixer el mapa de positius de manera més pulcra i, d'aquesta manera, ajudar a aïllar les persones que hagin estat en contacte amb qui tingui la malaltia. "Es tracta de ser més proactius que reactius", ha assenyalat Argimon, que ha demanat la col·laboració del món local i de l'Estat per trobar alternatives en el cas d'aquelles persones que no es poden permetre quedar-se a casa sense treballar. El nou protocol, això sí, marca aïllaments de dues setmanes.Què diuen per ara els números? El balanç d'aquest dimarts recull el segon dia consecutiu amb la xifra de nous casos per sota del miler: 830 notificats en les últimes 24 hores . El còmput total des de l'inici de la pandèmia és de 108.350 casos. A banda, en els darrers dies ha retrocedit considerablement l'índex del risc de rebrot, que actualment se situa en 138,79. Malgrat la millora, aquesta xifra encara és alta.Pel que fa al recompte de víctimes mortals, l'estabilitat continua imperant. Entre aquest dilluns i dimarts la conselleria ha registrat dues morts més, que eleven el recompte general a 12.829 persones mortes per la Covid-19 a Catalunya. La situació també és favorable als hospitals: en un dia s'ha donat l'alta a una vintena de pacients. Actualment n'hi ha 571 d'ingressats. A l'UCI continuen havent-hi 116 persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor