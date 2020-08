La jutge manté la suspensió del tercer grau dels presos polítics

El jutjat de vigilància 5 de Barcelona ha desestimat els recursos de reforma presentats pels presos polítics contra la providència de la jutge de finals de juliol que deixava en suspens el tercer grau dels líders independentistes. Així doncs, la magistrada manté la suspensió del règim de semillibertat d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Cuixart a l'espera de resoldre el recurs de la Fiscalia contra el tercer grau. La decisió es prendrà "en els pròxims dies".En la resolució, la jutge justifica la suspensió a partir de la decisió del Tribunal Suprem del passat 23 de juliol, quan es va declarar competent per resoldre l'article 100.2 i va reforçar el paper dels recursos de la Fiscalia per suspendre les sortides dels presos. A diferència del dia en què va deixar en suspens el tercer grau dels presos independentistes, aquest cop la jutge argumenta la seva decisió i la interpretació que va de la disposició adicional cinquena de la llei orgànica del poder judicial. Considera, en aquest sentit, que la seva decisió s'ajusta a dret i obeeix la resolució del Suprem.Les defenses, molt crítiques amb la decisió de la jutge, argumenten que el caràcter suspensiu dels recursos de la Fiscalia s'aplica només en els recursos d'apel·lació, que els ha de resoldre el tribunal sentenciador, en aquest cas el Tribunal Suprem, i no pas en els recursos d'alçada al jutjat de vigilància penitenciària, com és el cas. La magistrada ho rebutja i manté la suspensió del tercer grau.De tota manera, la jutge remarca també que la decisió de suspendre el règim de semillibertat no prejutja ni entra en el fons del recurs interposat pel ministeri fiscal. Així, es podria donar la paradoxa que el jutjat rebutgés el recurs de la Fiscalai i reactivés el tercer grau dels presos polítics. En aquest cas, els líders independentistes podrien sortir de la presó fins que la Fiscalia tornés a recórrer, en aquest cas al Suprem. El recurs d'apel·lació deixaria automàticament en suspens el tercer grau fins que l'alt tribunal resolgués. Vist el comportament del Suprem aquest últims mesos, arribat el cas el Suprem tombarà el tercer grau.Paral·lelament a la suspensió del tercer grau, en aquests últims dies la jutge ha autoritzat permisos penitenciaris a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Joaquim Forn. Aquests tres presos ja han complert una quarta part de la condemna i, amb el segon grau, poden accedir a permisos penitenciaris. Josep Rull hi podrà accedir a partir de la tardor i la resta encara hauran d'esperar uns mesos més. La jutge ha mantingut el criteri dels últims mesos de permetre els permisos dels líders independentistes i també el 100.2. De fet, la decisió de suspendre el tercer grau va sorprendre les defenses, perquè va suposar un canvi de criteri per part de la jutge.De la mateixa manera, el tercer grau només ha quedat suspès en el cas dels presos homes. Carme Forcadell i Dolors Bassa continuen en règim de "semillibertat" perquè els recursos de la Fiscalia contra el seu tercer grau els va veure el jutjat de vigilància penitenciària 1 de Barcelona. Fonts de les defenses remarquen que la resolució del Suprem deixa "inseguretat jurídica" a l'Estat, perquè dos jutjats de vigilància penitenciària poden dictar resolucions oposades sobre la mateixa qüestió. Tant en el cas de les dones com en el dels homes, els jutjats respectius han de resoldre en els pròxims dies si revoquen o accepten els recursos del ministeri fiscal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor