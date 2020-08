Com puc saber si m'han piratejat el compte de Netflix?

Com comprovar quins usuaris entren al compte

Si a la llista d'usuaris hi trobes algú que no forma part del nucli que pagueu per Netflix el pots fer fora. El problema és que no el podràs fer fora només a ell, sinó que hauràs d'expulsar-los a tots. L'opció es troba just a sota del subapartat anterior, i és "Tancar sessió a tots els dispositius". Després, per assegurar que només els del nucli del compte tornaran a iniciar sessió, hauràs de modificar la contrasenya. És un mètode molt senzill.



Al menú des d'on has estat comprovant els usuaris que formaven part del compte, hi ha una opció anomenada "Canvia la contrasenya" amb la qual podràs posar una nova clau després de verificar que coneixes la clau anterior. Et suggerim que utilitzis una segura i que puguis recordar fàcilment.



Si a la llista d'usuaris hi trobes algú que no forma part del nucli que pagueu per Netflix el pots fer fora. El problema és que no el podràs fer fora només a ell, sinó que hauràs d'expulsar-los a tots. L'opció es troba just a sota del subapartat anterior, i és "Tancar sessió a tots els dispositius". Després, per assegurar que només els del nucli del compte tornaran a iniciar sessió, hauràs de modificar la contrasenya. És un mètode molt senzill.Al menú des d'on has estat comprovant els usuaris que formaven part del compte, hi ha una opció anomenada "Canvia la contrasenya" amb la qual podràs posar una nova clau després de verificar que coneixes la clau anterior. Et suggerim que utilitzis una segura i que puguis recordar fàcilment.

Compartir un únic compte de Netflix és una de les pràctiques més esteses arreu del món. La tarifa més cara de la plataforma és la que permet als usuaris gaudir de molts avantatges tècnics i a la vegada, poder veure tots els continguts des de quatre dispositius de manera simultània. Aquesta pràctica pot comportar diversos problemes de seguretat. I si algú dels quatre li deixa el compte a una altra persona? I si un d'ells deixa de pagar? I si directament a algú de tots els que comparteixen el compte li roben les dades? Us expliquem com solucionar-ho.Primer de tot hauràs d'entrar a Netflix a través del web i d'un ordinador, entrar amb usuari i contrasenya i dirigir-te a la part superior dreta del navegador. A la fotografia del teu perfil d'usuari has d'obrir el menú i allà clicar sobre "Compte". Hi ha un apartat marcat com a "Configuració" i allà hi ha un enllaç anomenat "Activitat recent de streaming del dispositiu". En clicar-hi podràs veure el llistat de tots els dispositius que hi han entrat, identificats a través del nom i la IP. Són tots els que tenen configurat el compte: mòbils, televisors, tauletes...

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor