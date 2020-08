El Corte Inglés retira una imatge de la campanya del retorn a l'escola que ha encès la xarxa

He tenido que entrar en la web para verificar que no era fake. Creo que no se han dado cuenta de la interpretación de la imagen... pic.twitter.com/d1UhDxht65 — TodoJingles (@TodoJingles) August 10, 2020

Ante el desconcierto que ha causado una de las imágenes de Vuelta al Cole, hemos decidido retirarla de la campaña. En ningún caso la intención de esa imagen estaba relacionada con la interpretación que se le ha dado, y pedimos disculpas por si alguien se ha sentido ofendido. — El Corte Inglés (@elcorteingles) August 11, 2020

La tornada dels nens i nenes a les escoles d'aquest any està pendent d'un fil. La pandèmia mundial de coronavirus i la situació de rebrots arreu de l'Estat posen contra les cordes el calendari escolar, la necessitat de garanties sanitàries i protocols per a impedir el contagi. No obstant això, aquesta inestabilitat pel calendari no ha trencat la tradició de la campanya del retorn a les aules d'El Corte Inglés. Ara, però, acompanyada de polèmica.Una de les imatges promocionals de la campanya d'aquest any mostrava les cames d'un nen penjant per sobre d'una cadira. Està retallada de la imatge original, on es veu el nen sencer saltant des de la mateixa cadira, però aquesta versió ha generat una onada de crítiques a Twitter. El Corte Inglés ha decidit retirar-la i donar explicacions, assegurant que "s'ha generat un desconcert" quan no hi havia "cap intenció" relacionacionada amb la interpretació que se li ha acabat donant. "Demanem disculpes per si algú s'ha sentit ofès", conclou la companyia.

