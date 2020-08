Desallotgen un pub amb més de 50 persones ballant sense mascareta al port d'Alacant

La policia espanyola ha desallotjat aquesta matinada un local d'oci al port d'Alacant amb més de 50 persones ballant sense respectar les distàncies ni complir les mesures sanitàries, moltes d'elles sense mascareta.En la inspecció, els agents van comprovar que els usuaris estaven a escassos centímetres els uns dels altres i van clausurar la pista de ball cap a les 4.30 hores. El pub denunciat s'enfronta a una sanció molt greu que pot comportar multes de 30.001 a 60.000 euros. La intervenció es va dur a terme per la Policia Local, la Nacional i l'Autoritat Portuària d'Alacant a la zona d'oci del port, informa la Regidoria de Seguretat en un comunicat."Hem hagut de clausurar una altra discoteca on no es complien ni la distància social ni l'ús de les màscares", ha lamentat el regidor de Seguretat, José Ramón González, en una crida als joves: "No són immunes a la Covid, que el poden transmetre als seus familiars, amics, avis, pares, a tots amb els que es relacionen".En aquest context, l'Ajuntament destaca el treball "intens" de la Policia Local per evitar els rebrots amb centenars de sancions i operatius de vigilància: "Alacant viu del turisme, l'oci i de l'economia que els restaurants, discoteques i locals ens ofereixen, per això és molt important que els joves sàpiguen que no són immunes i han de col·laborar per aturar la pandèmia que ens assola".

