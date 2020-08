Cs exigeix a Torrent que defensi davant Torra el secretari general del Parlament

El líder de Cs, Carlos Carrizosa, ha exigit al president del Parlament, Roger Torrent, que "faci valer la independència del poder legislatiu" i defensi el secretari general de la cambra, Xavier Muro, després que el president de la Generalitat, Quim Torra, demanés el seu cessament per no publicar íntegrament les resolucions aprovades al ple sobre la monarquia Per a Carrizosa és "normal" que Torra "no respecti la separació de poders" perquè "està condemnat per desobeir la llei", però ha avisat que el que no és normal és que Torrent "encaixi amb normalitat que el poder executiu faci exigències al legislatiu i no es rebel·li"."Ens oposem a que es tracti el Parlament com una gestoria del Govern", ha insistit. Carrizosa ja va avançar el dilluns que Cs preveu engegar accions judicials contra el ple de la monarquia i en roda de premsa aquest dimarts ha assegurat que la formació taronja també estarà "al costat dels funcionaris".D'altra banda, Carrizosa també s'ha referit a la proposta que Cs va llançar a PP i PSC per fer una candidatura conjunta a les eleccions catalanes i s'ha volgut mostrar prudent i a l'espera d'una resposta definitiva davant la possible negativa del PSC. Carrizosa ha insistit que "com a opció de centre" Cs tenia el deure de parlar "tant amb els que són més a la dreta com amb els que són més a l'esquerra".A més, Carrizosa ha remarcat que és "un moment històric" on les forces constitucionalistes "han de parlar i ser una alternativa al nacionalisme identitari".

