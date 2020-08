Detingut un magistrat del TC per violència masclista

El magistrat del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés Dal-Ré ha estat detingut per la Guàrdia Civil al seu domicili de Majadahonda, a Madrid, per un suposat delicte de violència masclista contra la seva dona aquest matinada, segona ha avançat El Español . Com que està aforat, només pot ser detingut si els agents consideren que s'està produint un delicte flagrant. Valdés es troba a disposició del jutjat de violència de gènere i el cas s'haurà d'enviar al Tribunal Suprem, organisme competent per jutjar aforats del TC.Fernando Valdés, de 75 anys i nascut a Valladolid, és catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social i ha exercit de docent i investigador en diverses universitats d'arreu del món, entre elles la UAB. És magistrat del TC des de 2012 a proposta del PSOE al Congrés dels Diputats. Anteriorment ja havia estat lletrat de l'alt tribunal entre els anys 1983 i 1985. Considerat del sector progressista de l'alt tribunal, va ser crític amb la reforma laboral del PP, i va participar a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris sota el lema "Volen acabar amb tot".En relació al procés català, Valdés, juntament amb dos magistrats més, van emetre un vot particular en una sentència sobre Oriol Junqueras, en què s'oposaven a la decisió majoritària del tribunal i consideraven que la presó preventiva del líder d'ERC va vulnerar els seus drets perquè no va poder assistir a la constitució del Parlament l'any 2018. Aquest vot particular va suposar un trencament en la unitat que s'havia mantingut des de feia anys al TC al voltant de la qüestió independentista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor