Torra activa el tràmit perquè la Generalitat es personi en la causa del 3%

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet el primer pas perquè la Generalitat es personi en la causa del 3%, que afecta tant Convergència com el PDECat . Divendres de la setmana passada ho va anunciar al Parlament i aquest dimarts ha donat l'ordre a Francesc Esteve, director dels serveis jurídics, per tal de fer els passos necessaris per accedir a la causa. En cas que es detecti que la Generalitat va patir un perjudici econòmic pel presumpte finançament irregular de les dues formacions, investigat pel jutge José de la Mata de l'Audiència Nacional, formularà un escrit d'acusació."La Generalitat s'ha de personar per conèixer el material i ho fa en qualitat d'acusació particular per si després de fer l'anàlisi es considerés que ha estat perjudicada", ha informat l'oficina del president a través d'un comunicat. "Aquest primer pas de comparèixer és del tot necessari perquè els serveis jurídics de la Generalitat puguin fer una anàlisi del material incorporat a la causa i avaluar si hi pot haver perjudici patrimonial a la Generalitat", assenyala el text remès per Palau.De la Mata va proposar el 30 de juliol jutjar els dos partits -entre una cinquantena més de persones i empreses- per un delicte d'organització criminal, frau, suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals. Tot plegat, en plena refundació de l'espai postconvergent i amb un nou partit, el de Carles Puigdemont, que va començar a caminar fa tan sols dues setmanes i que negocia quina relació ha de tenir amb el PDECat, formació continuadora de CDC, malgrat que ara s'encaminen a la ruptura De fet, l'exconseller Lluís Puig, una de les cares visibles de JxCat però que ha passat per les dues formacions anteriors, va indicat que el nou partit no vol tenir res a veure amb els "postconvergents del 3%", en referència als presumptes casos de corrupció que s'investiguen a l'Audiència Nacional. La decisió de De la Mata és la primera segons la qual el PDECat es va veure esquitxat per la corrupció de CDC després d'esquivar haver d'assumir la condemna pel cas Palau contra els seus antecessors.Fa unes setmanes, el Tribunal Suprem va confirmar la sentència contra el partit fundat per Jordi Pujol pel cobrament de comissions il·legals en la trama del Palau de la Música. Arran d'això, Fèlix Millet, Jordi Montull i Daniel Osàcar van entrar a la presó. Osàcar, extresorer de CDC i que compleix condemna a Brians 2, també serà jutjat en el marc del cas del 3%. El jutge no va atendre les peticions de no entrar a la presó.De la Mata apunta que existeix una "aparent identitat" entre les dues formacions i sosté que això permet apuntar de manera indiciària que la formació és "una simple transformació o canvi de la mateixa realitat amb la finalitat de desconnectar-se de les responsabilitats en què hagués pogut incórrer la formació política precedent, és a dir, Convergència". D'aquesta manera, el magistrat processa en la causa el partit de David Bonvehí, juntament amb una vintena més d'organitzacions i empreses, com ara TeyCo, Urbaser, la Fundació ACS, Grup Soler Constructoras o Copisa.

Carta de Torra al gabinet j... by naciodigital on Scribd

