L'OMS rep amb escepticisme la vacuna de Rússia contra el coronavirus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha fet una crida a la cautela després que Vladimir Putin anunciés aquest dimarts al matí que Rússia ha registrat la primera vacuna contra el coronavirus . Malgrat mostrar optimisme per la "rapidesa" amb què s'estan desenvolupant les vacunes -la d'Oxford i la de la nord-americana Moderna, entre altres, també avancen a bon ritme-, l'organització alerta que el vaccí rus, com qualsevol altra, haurà de seguir els tràmits de qualificació i revisió establerts abans de rebre llum verda.Putin assegura que la vacuna ofereix "immunitat estable" al virus i que ja està tot a punt per a produir-la en massa. L'OMS, però, que no vol pecar d'excés d'entusiasme, adverteix que accelerar els progressos "no pot significar posar en compromís la seguretat". El seu portaveu, Tarik Jasarevic, explica que estan en contacte amb les autoritats russes, així com amb la d'altres països, per seguir de ben a prop les investigacions.La vacuna anuncia pel president rus -que ja hauria provat la seva filla- no constava en el llistat de les que, segons l'OMS, estan més avançades, actualitzat la setmana passada.

