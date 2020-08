Un jutjat de Madrid investiga membres de la cúpula de Podem pel finançament del partit

El titular del jutjat d'instrucció 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, investiga el secretari de Comunicació, la gerent i el tresorer de Podem arran de la denúncia presentada per l'advocat acomiadat per la formació lila, José Manuel Calvente, per una suposada malversació de fons públics.Els cita a declarar el 20 de novembre en una causa en la qual Vox és acusació popular. Fonts de Podem denuncien que el magistrat "està fent una investigació prospectiva", que "consisteix a practicar diligències donant per suposada la culpabilitat dels investigats des del principi", i afirmen que aquesta mena d'investigacions tenen com a objectiu "fer un cas mediàtic que duri mesos, per molt que després jurídicament quedi en res".

