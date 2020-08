El thriller «Cosmética del enemigo», de Kike Maíllo, competirà a la Secció Oficial de Sitges

Cosmética del enemigo, l'últim treball del director català Kike Maíllo, serà un dels títols que es presentaran al Festival de Sitges 2020 , en una edició on el cinema català i espanyol tindran un pes molt destacat. El film és una coproducció entre Espanya, França i Alemanya i compta amb un repartiment internacional format per Tomasz Kot (Cold War), Athena Strates (The Good Liar), Marta Nieto (Madre) i Dominique Pinon (Delicatessen).La pel·lícula, que formarà part de la Secció Oficial a Competició, adapta la novel·la Cosmétique de l’ennemi, de l’autora belga Amélie Nothomb, que ha estat traduïda a 24 idiomes i ha venut més de 700.000 còpies arreu del món. Es tracta del tercer llargmetratge de Kike Maíllo, que va inaugurar Sitges 2011 amb Eva i va guanyar el Goya a la millor direcció novell. Cosmética del enemigo és la seva primera producció internacional, per la qual ha confiat una vegada més en un equip tècnic integrat, en la seva majoria, per professionals formats a l'ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya).El film està centrat en la història de Jeremiasz Angust, un arquitecte d'èxit que perd el seu vol a causa d'una misteriosa jove que l'aborda de sobte. Els dos personatges iniciaran una conversa que anirà enrarint-se fins a convertir-se en quelcom sinistre i criminal.

