El Servei Català de Trànsit (SCT) ha instal·lat un nou radar a la C-17. Està situat a l'altura del Figaró, just abans d'entrar al túnel, en sentit Barcelona al quilòmetre 33. En aquest punt la velocitat està limitada a 80.Segons Trànsit, de moment el dispositiu està en fase de proves i per tant encara no sancionarà. Tot i això, la seva posada en marxa està al caure perquè no hi ha hagut cap problema durant les proves.Aquest no serà l'únic radar nou que hi haurà a la via. Està previst que durant la segona quinzena d'agost s'instal·li un radar de tram entre Tagamanent i Aiguafreda.D'altra banda, a principis d'aquest 2020, el director general del SCT Juli Gendrau anunciava la instal·lació d'un radar al Pinós, a Seva, en sentit Barcelona , per evitar accidents durant aquest any. Segons Trànsit, de moment, no hi ha novetats respecte a aquest aparell.A la C-17, al seu pas per Osona, ja hi ha un radar a aquesta ubicació, però en sentit nord. En sentit Barcelona, n'hi ha una a l'altura de Sant Martí de Centelles.

