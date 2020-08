Sputnik V, la vacuna russa que la comunitat científica rep amb escepticisme

El president de Rússia, Vladimir Putin, ha anunciat aquest dimarts que el seu país ha registrat la primera vacuna contra el coronavirus de tot el món. Ha estat batejada com a Sputnik V ("V" de vacuna), en homenatge a l'històric satèl·lit soviètic, el primer que va entrar amb èxit en òrbita, emblemàtic de la Guerra Freda.Putin s'ha reunit amb el gabinet de ministres del Kremlin aquest matí i ha assegurat que la vacuna permet aconseguir una "immunitat estable", que ha superat totes les proves necessàries i que aviat serà produïda de manera "massiva". També ha donat a conèixer durant la reunió que la seva filla ja ha provat la vacuna.L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha rebut l'anunci amb cautela . Avisa que el vaccí rus, com qualsevol altra, haurà de seguir els tràmits de qualificació i revisió establerts abans de rebre llum verda definitivament i adverteix que accelerar els progressos "no pot posar en compromís la seguretat".

