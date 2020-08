JxCat rebutja convocar eleccions abans que Torra sigui inhabilitat pel Suprem

Elsa Artadi, vicepresidenta de Junts per Catalunya (JxCat), no descarta que el Govern esgoti la legislatura perquè segueixen "tots els escenaris oberts", i no creu que hagi d'haver-hi eleccions abans que el Tribunal Suprem ratifiqui o no la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, a partir del 17 de setembre En una entrevista a Europa Press, Artadi ha assegurat que en absolut és impensable esgotar el mandat: "La legislatura no acaba fins a d'aquí a una mica més d'un any, i tots els escenaris els mantenim oberts, sempre; entre altres coses, perquè les situacions canvien molt ràpid", i més amb la pandèmia del coronavirus, ha ressaltat.Així, ha deixat clar que no es prendran decisions anticipades segons el que pugui passar amb Torra, en al·lusió al pronunciament del Suprem, al qual ha acusat de protagonitzar així "una nova ingerència de la justícia espanyola en la política catalana", com -sosté- també va passar amb l'expresident Carles Puigdemont.Segons Artadi, l'actual president de la Generalitat no agrada i incomoda l'Estat, i per això creu que l'inhabilitaran, obrint-se així les opcions reglamentàries que hi ha sobre la taula. "Tret que el Govern decideixi aplicar un nou 155 a Catalunya; tot és possible però no sembla que vagin per aquí" , ha reflexionat la vicepresidenta de JxCat.En resposta sobre si les eleccions han de convocar-se abans que el Suprem es pronunciï, ha recalcat que no, i considera una fal·làcia demanar que marquin el calendari electoral quan "la justícia espanyola ja ha interferit" en la legislatura de Torra. "No podem viure en la fantasia que si el presidnt convoca ara no estarà condicionat. És evident que ho estarà", ha apuntat Artadi, que ha recordat que la potestat de convocar eleccions és exclusiva del president català.Per això, ha demanat que es respecti aquesta potestat perquè, al marge que pot haver-hi "moltes opinions" sobre aquest tema -en al·lusió a ERC-, defensa que l'única que importa és la de Torra. Una de les dates que hi havia damunt la taula, el 4 d'octubre, ja ha estat descartada per la via dels fets : aquest dimarts hauria s'haver aparegut signat el decret de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La data que pren cos ara és la del 15 de novembre, per la qual cosa els comicis s'haurien de convocar a mitjans de setembre.Una vegada se celebrin les eleccions, Artadi no ha descartat que pugui reeditar-se un nou tripartit a Catalunya, per la qual cosa ha cridat JxCat a aconseguir el millor resultat possible "per evitar qualsevol combinació electoral" que no passi per la suma de l'independentisme.La vicepresidenta de la formació ha constatat que l'estratègia del partit passa per un pacte "sol amb les forces independentistes", i en conseqüència per reeditar l'acord amb ERC, destacant que rebutgen des de fa temps qualsevol ambigüitat en aquest aspecte."Anirem a tenir la màxima força dins de l'independentisme i de l'arc parlamentari. Volem situar-nos al capdavant per poder marcar millor moments en què pot ser que hi hagi hagut discrepàncies, i per evitar possibles coalicions o acords que no passin per JxCat", ha argumentat.Sobre si tem la força que pugui tenir un front electoral contrari a la independència, integrat per Cs, PP i PSC, Artadi ha recordat que són els tres partits que van fer possible el 155: "És el tripartit del 155"."Si volen aliar-se de nou perquè creuen que és l'única manera de guanyar a Carles Puigdemont, endavant. No tenim por a les urnes, estem convençuts que farem un gran resultat", ha vaticinat.També creu que una candidatura de Cs, PP i PSC aclariria les posicions de tots els partits, i no li estranyaria que es posessin d'acord, perquè "ja voten coses transcendents de la política catalana conjuntament".

