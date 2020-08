El Govern prioritzarà repartir el menjar a les famílies en cas de confinament parcial el curs vinent

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha defensat la gestió del Departament en relació a les targetes moneder per a les beques menjador durant el confinament i ha reivindicat que Catalunya ha cobert el 100% dels alumnes que disposaven d'aquesta beca amb el mecanisme de les targetes menjador. Una eina que va ser "ràpida i efectiva", però que no es reeditarà si l'any que ve hi ha de nou confinaments parcials perquè també té "problemes". De cara al curs vinent, Bargalló ha descartat aquesta opció i ha explicat que es prioritzarà fer el menjar a les escoles i portar-lo a les famílies o que el puguin anar a buscar al centre en cas de confinament parcial.Segons Bargalló, ja s'ha parlat amb les empreses gestionen menjadors escolars i amb la comunitat educativa, i aquesta és una opció que el Departament veu viable. Només es tornaria a una situació de targetes moneder si això no es pogués fer, però Bargalló ho ha situat com a última opció. En una compareixença a la Diputació Permanent del Parlament, el conseller ha recordat als diputats el funcionament de les beques menjador, una opció que no cobreix tots els infants en situació de pobresa. Per al curs vinent, el pressupost per a aquestes beques augmentaràEl conseller d'Educació ha recordat que el decret d'estat d'alarma establia que els infants que tenien beca per aliments havien de continuar tenint accés al menjar. Des del Govern, es va optar per no fer pivotar la solució en els serveis socials d'atenció primària, tal com permetia el reial decret de l'Estat, sinó assumir-ho des del Departament d'Educació. "La primera decisió va ser fer-nos-en responsables", ha apuntat. La segona decisió va passar per les targetes moneder, perquè les famílies poguessin accedir al menjar. "Si no podíem fer arribar al menjar, havíem de fer arribar diners perquè les famílies adquirissin menjar", ha explicat el conseller. "Va ser la decisió més efectiva i més ràpida. No és la solució que agafarem l'any que ve si hi ha confinaments parcials", ha dit.Bargalló ha detallat també que el Departament va carregar les targetes moneder mentre durés el curs escolar, també durant les vacances de setmana santa encara que fossin dies no lectius. "Vam carregar les targetes de 12 de març al 19 de juny amb un import de 40 milions d'euros", ha apuntat el conseller, que ha recordat que no totes les comunitats autònomes van prendre les mateixes decisions. A Catalunya es va cobrir el 100% dels alumnes amb beques menjador mentre que a Madrid en va deixar fora 80.000 alumnes; a Cantàbria només es va cobrir els ajuts amb beques del 75% i a les Canàries ajudes per alumnes amb beca del 100%, com al País Valencià. "Som la comunitat autònoma que ha fet ajudes per tots els alumnes, tinguessin o no beques del 100%, i que no ha carregat als ajuntaments les beques que no són del 100%", ha insistit el conseller.Bargalló ha començat la seva intervenció remarcant que les beques menjador estan vinculades a la utilització del servei de menjador escolar durant el curs i això vol dir que els infants escolaritzats en centres que no tenen menjador, encara que siguin de famílies desafavorides, no tenen aquest ajut. Passa el mateix amb aquells alumnes que ja tenen el menjador gratuït. D'aquesta manera, el conseller ha dit que les beques menjador no són una eina per lluitar contra la pobresa infantil. "Tenen beca menjador uns 140.000 nois i noies i la pobresa infantil es troba en 280.000 nois i noies. Les beques arriben a la meitat d'aquesta població", ha apuntat.El conseller de Treball, Chakir El Homrani, ha detallat el pla del Departament per a ajudes d'urgència per a garantir l'alimentació infantil durant l'estiu. Són ajudes destinades a famílies amb infants o adolescents al seu càrrec que no poden garantir els aliments per aquests joves. Són ajudes emmarcades en l'estiu i sufragades pels fonts de contingència. "No són una continuació de les beques menjador, que no arriben a tots els alumnes que ho necessiten", ha apuntat. Aquestes ajudes, però, estaran vinculades a aquestes beques perquè tenen per objectiu donar suport als infants amb vulnerabilitat alimentària. Aquestes ajudes no són generals o per cobrir altres necessitats, sinó centrades en garantir l'alimentació dels menors de 18 anys.El Homrani ha remarcat la bona coordinació entre Treball i Educació per ajudar els infants en situació de vulnerabilitat i es va trobar la via de les targetes moneder, una solució permetia assegurar la seguretat alimentària en un moment de confinament total. "Ens va servir per donar 11.609 targetes per valor de més de 2 milions d'euros per als infants per berenars i sopars en centres socioeducatius o centres oberts, fora de l'horari escolar", ha detallat el conseller. El conseller també ha explicat s'ha garantit l'atenció adequada dels menors que han tingut els pares ingressats o aïllats pel coronavirus en cas de no tenir familiars que se'n poguessin fer càrrec.El Homrani ha remarcat que des del Departament s'ha volgut donar cobertura a les famílies més desafavorides des de "diversos àmbits" i la resposta ha anat més enllà de les targetes moneder. S'han destinat ajudes de 20 milions d'euros per persones afectades per la Covid-19 que no podien cobrar l'atur o ajudes específiques de 7,5 milions d'euros per als autònoms. El conseller ha reivindicat la voluntat de treballar de manera coordinada amb les administracions locals i amb el teixit associatiu del país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor