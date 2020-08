Catalunya suma 830 casos nous i dos morts més per coronavirus

La pandèmia s'estabilitza a Catalunya. Així ho han destacat en les últimes hores tant la consellera de Salut, Alba Vergés , com el doctor Fernando Simón -que afirma que el coronavirus està "en fase de control" en territori català- i així ho destaquen les dades.En primer terme, el balanç d'aquest dimarts recull el segon dia consecutiu amb la xifra de nous casos per sota del miler: 830 notificats en les últimes 24 hores. El còmput total des de l'inici de la pandèmia és de 108.350 casos. A banda, en els darrers dies ha retrocedit considerablement l'índex del risc de rebrot, que actualment se situa en 138,79 (encara, però, és alt).Pel que fa al recompte de víctimes mortals, també es manté estable. Entre aquest dilluns i dimarts la conselleria ha registrat dues morts més, que eleven el recompte general a 12.829 persones mortes per la Covid-19 a Catalunya.La situació també és favorable als hospitals: en un dia s'ha donat l'alta a una vintena de pacients. Actualment n'hi ha 571 d'ingressats. A l'UCI, continuen havent-hi 116 persones.

