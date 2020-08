Albiol desobeeix: «No donarem els diners dels veïns de Badalona a Sánchez»

Xavier García Albiol desobeirà les indicacions del govern espanyol i no cedirà els estalvis municipals al govern espanyol. Així ho ha avançat aquest dimarts en declaracions a Catalunya Ràdio. L'alcalde de Badalona i dirigent del PP ha assenyalat que no transferiran "els diners dels veïns" a la Moncloa, i ha recalcat que Pedro Sánchez, abans de fer aquest tipus de peticions, hauria d'"aprimar" el seu executiu.La cessió dels romanents, fruit d'un acord entre la Moncloa i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), es va impulsar amb el vot a favor únicament del PSOE i l'abstenció d'Unides Podem, mentre que va comptar amb l'oposició de la resta de formacions que integren l'entitat, entre les quals el mateix PP. La cessió, en tot cas, és voluntària, i el govern espanyol ja explora noves fórmules perquè els ajuntaments la facin efectiva, com ara estalviar-se els diners que ara es paguen a les entitats bancàries per tal que els guardin els romanents que s'han anat acumulant.Qui tampoc transferirà els diners a l'Estat és l'Ajuntament de Barcelona, segons ha avançat El Periódico . Es destinaran a inversions en la ciutat. L'executiu municipal que lideren Ada Colau i Jaume Collboni -dels mateixos partits que manen a la Moncloa- no farà cas, d'aquesta manera, a la petició de Pedro Sánchez segons la qual els consistoris haurien de cedir els romanents de tresoreria al Ministeri d'Hisenda, una demanda que ha aixecat una gran polseguera al món municipal i que ha generat una revolta arreu de l'Estat. Barcelona disposa de 165 milions d'euros en romanents de tresoreria, 64,7 dels quals provenen del superàvit municipal corresponent a l'any 2019.Si es tenen en compte les empreses municipals, els estalvis de l'Ajuntament arriben fins als 230 milions d'euros. La cessió dels diners és voluntària -l'Estat no pot forçar a transferir els diners dels consistoris a les seves arques-, de manera que el gest de Barcelona també té un component polític en la mesura que Colau és una de les principals alcaldesses de l'espai que s'articula al voltant d'Unides Podem i Collboni és del PSC. Segons la mateixa informació d'El Periódico, la intenció de l'executiu municipal és destinar 150 milions d'euros del romanent a fer inversions a la ciutat en un context de crisi econòmica que ha dut l'Ajuntament a deixar d'ingressar uns 300 milions d'euros.Així ho ha explicat Colau aquest dimarts a Catalunya Ràdio en un moment en què la ciutat nota com la manca de turistes -que comporta hotels buits i hostaleria minvada- impacta en els comptes municipals a l'hora de recaptar taxes.

