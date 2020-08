El País Valencià suma una vintena de brots nous en un cap de setmana

El País Valencià ha sumat 629 nous positius de coronavirus per prova PCR, un mort i 18 brots més des de divendres (amb 81 afectats en total en aquests brots), segons les dades facilitades aquest inici de setmana per la Conselleria de Sanitat, que explica que el 67% dels nous casos són asimptomàtics.Dels 629 nous positius, 20 s'ha registrat a Castelló, 133 a Alacant, 463 a València i 13 sense assignar. Des de l'última actualització, s'han donat 353 altes, que eleven la xifra total de persones curades a 19.634. La xifra d'afectats assoleix els 15.425. D'aquesta manera, en aquests moments hi ha actius 2.389 casos, la qual cosa suposa un 10,16% del total de positius. Els hospitals valencians tenen, actualment, 183 persones ingressades: nou a Castelló, sense pacients en UCI; 54 a Alacant, set d'ells en l'UCI; i 120 a València, nou d'ells en intensius.Així mateix, s'ha registrat una defunció per coronavirus des de l'última actualització. El total de defuncions se situa en 1.482 persones: 227 a la província de Castelló, 516 en la d'Alacant i 739 en la de València.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor