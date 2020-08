Agents de la Guàrdia Civil també denuncien Aragonès per injúries a la corona

L'associació professional de la Guàrdia Civil (Jucil) ha presentat una denúncia davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional contra el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, la portaveu del BNG, Ana Pontón, i la líder d'Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, per presumptes injúries a la corona. Segons ha publicat el diari ABC , Jucil se suma així a la triple denúncia interposada fa uns dies per l'entitat monàrquica Concordia Real Española , que ja estat acceptada per la Fiscalia, que ha obert una investigació. L'associació de guàrdies civils coincideix amb els arguments de Concordia Real i sol·licita que s'obri un procediment penal contra Aragonès, Pontón i Rodríguez "per injúries molt greus contra el cap d'Estat i la institució monàrquica".En el cas d'Aragonès, la denúncia de Jucil detalla les declaracions del coordinador nacional d'ERC a l'Acampada Jove del 18 de juliol passat amb expressions com "els Borbons són una organització criminal" i "la monarquia només pot ser corrupta per definició. Cal fer caure aquest règim". "La gravetat de les expressions és molt alta, ja que no només ataquen la figura del Rei sinó a la institució monàrquica entera, i alteren tota la família reial", assenyala l'associació de guàrdies civils."I no estan fetes per persones en l'àmbit privat, sinó per personatges públics d'índole política, amb transcendència a la societat i amb missatge retransmès a una pluralitat", continua la denúncia de Jucil, que nega que hi hagi "llibertat d'expressió" en aquestes declaracions.Fonts d'ERC han apuntat que no han rebut encara cap tipus de documentació. En una entrevista a l'ACN, Aragonès va afirmar que ningú el faria "callar" i que seguiria denunciant la monarquia espanyola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor