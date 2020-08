VÍDEO Retiren un senyal de trànsit a Mallorca perquè hi ha un llaç groc... per on passarà Felip VI

Mitja hora de l'arribada dels Reis a Petra, l'Ajuntament fa treure un senyal de circulació d’un carrer s’ha previst que passin. Des de fa temps s'havia pintat, al darrere un llaç groc. pic.twitter.com/a9mZubAEV4 — Margalida Solivellas (@margasoli) August 10, 2020

Nova polèmica al voltant de la gira que realitzen els monarques espanyols, Felip VI i Letícia, arreu de l'Estat per la pandèmia de coronavirus. L'Ajuntament de Petra, un municipi de l'illa de Mallorca situat a pocs quilòmetres de Manacor, ha retirat un senyal de trànsit d'un dels seus carrers perquè a darrere hi havia pintat un llaç groc. El motiu: és una de les vies per on passaran els monarques quan arribin.Els fets han ocorregut mitja hora abans de l'arribada de Felip VI al municipi. Així ho ha explicat TV3 des de les Illes Balears, amb imatges on es pot veure un responsable de l'administració pública traient el senyal de trànsit amb el llaç groc visiblement pintat a la part de darrere. La Casa Reial no passa per un bon moment aquest estiu, després dels escàndols protagonitzats pel rei emèrit Joan Carles I.

